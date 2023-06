Đề thi môn Ngữ văn không làm khó sĩ tử xứ Nghệ

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đề thi môn Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, gồm phần Đọc hiểu (3 điểm) và phần Làm văn (7 điểm). Trong phần thi đầu tiên, ngoài 3 câu đầu tiên yêu cầu thí sinh xác định thể thơ, xác định từ ngữ, các biện pháp tu từ, phần còn lại yêu cầu thí sinh rút ra bài học cho bản thân từ dòng thơ “Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình”.

Trong phần Làm văn, ở câu hỏi 1 (2 điểm), đề thi yêu cầu phải viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về sự cần thiết phải cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Ở phần Làm văn, đề đưa ra một đoạn trích trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân và yêu cầu thí sinh phân tích đoạn văn và từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống của nhà văn Kim Lân được thể hiện trong đoạn trích.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thí sinh Lê Việt Hoàng khá tự tin khi được thi tại điểm trường nơi mình học và là một trong những thí sinh ra sớm nhất.

Nói về đề thi năm nay, Lê Việt Hoàng nói rằng, đề ra tác phẩm "Vợ nhặt" là tác phẩm quen thuộc của chương trình THPT nên cơ bản đã được ôn tập và thí sinh chỉ cần tận dụng thời gian để làm bài. Thí sinh này thi khối D, xét tuyển vào Sư phạm Tiếng Anh, nên đây cũng là môn chính của em. Vì vậy, với bài làm khá tốt, em hy vọng mình sẽ được 8 điểm để thuận lợi khi xét tuyển vào đại học.

Cũng học và tham gia thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thí sinh Nguyễn Tài Trà My cho biết: Đề thi cơ bản ra vào tác phẩm quen thuộc nên hầu hết thí sinh trong phòng thi đều mừng khi đọc được đề. Tuy nhiên, so với các năm trước đề hơi lạ, bởi trước đây theo cấu trúc phần Làm văn chỉ có 5 điểm và thường yêu cầu thí sinh phân tích tác phẩm.

Tuy nhiên, năm nay phần Làm văn, đề thi có 2 ý và có mệnh đề bổ sung nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc làm bài. Thí sinh này cũng nói rằng, thích cách ra đề lạ này, bởi với những thí sinh chọn môn Ngữ văn để xét tuyển vào đại học thì đây sẽ là một lợi thế và giúp phân hóa thí sinh. Với việc làm bài khá tốt, Nguyễn Tài Trà My tin rằng, mình có thể đạt 9 điểm ở môn thi đầu tiên.

Ở phần Nghị luận xã hội, thí sinh Bùi Nguyễn Linh San – thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho rằng, việc cân bằng cảm xúc trong cuộc sống là điều cần thiết và phù hợp, đề có tính thời sự và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, năm nay xã hội đang còn quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường với nhiều hình thức, không chỉ bạo lực về thể chất, về tinh thần. Trong bài viết của mình em cũng chỉ rõ trong cuộc sống có thể mỗi người đều gặp rất nhiều những biến cố. Vì vậy, việc biết cân bằng cảm xúc sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn.

Ở điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1, phần lớn thí sinh ra khỏi phòng thi đều có tâm lý thoải mái và đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức với các em. Em Nguyễn Cẩm Tú chia sẻ: Đề Ngữ văn năm nay khá cơ bản, vừa sức, hoàn toàn nằm trong phần kiến thức đã được các thầy, cô ôn luyện rất kỹ càng. Mặc dù em chú trọng ôn thi các môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên và sẽ dùng điểm của các môn khối A0 (Toán, Vật lý, Hóa học) để xét tuyển đại học nhưng em cũng không gặp khó khăn với môn thi Ngữ Văn.

Rời khỏi phòng thi môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Thị Trang, thi ở điểm thi Trường THPT Anh Sơn 3 thở phào chia sẻ, em thấy nhẹ nhõm, thoải mái sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Đề thi năm nay không quá khó với thời gian em ôn luyện trước đó. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội, đề văn rất thấm thía và hay bằng câu thơ “Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình” của tác giả Anh Ngọc.

Về phần Làm văn, tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân, là một tác phẩm em đã đọc nhuần nhuyễn từ trước kỳ thi bắt đầu và rất thích. Em làm bài thi khá tốt, em tự đánh giá sẽ đạt điểm khá trở lên ở môn thi này. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ cũng phần nào giúp em có tâm trạng thoải mái hơn.

Tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa, sau thời gian 120 phút làm bài, thí sinh Nguyễn Minh Thân chia sẻ: Khi cầm đề thi trong tay, em cảm thấy yên tâm, bởi đề thi môn Văn sáng nay nằm trong nội dung được các thầy, cô giáo cho ôn tập. Riêng phần Làm văn có 2 câu, ở câu Làm văn 5 điểm, thí sinh Thân nhận xét: “Phân tích đoạn trích, từ đó nhận xét cách nhìn nhận cuộc sống của nhà văn Kim Lân. Đây là câu khá khó, đối với các bạn đi theo khối xã hội thì làm tốt hơn, còn đối với các bạn đi theo khối tự nhiên thì em thấy đề cần đòi hỏi phân tích khá dài nên khó đạt điểm cao, nhất là với những bạn chủ quan, khinh suất hoặc cảm thụ tác phẩm không sâu sắc. Ở câu này em cũng làm được cơ bản. Em thi khối D, nguyện vọng vào Trường Kinh tế quốc dân nên em dự đoán điểm Văn sẽ trong khoảng 6 - 7 điểm”.

Còn với thí sinh Lê Thị Lan - học sinh, Trường THPT Tây Hiếu cho biết: “Phần đọc hiểu khá dễ, đề sát với thực tế, phù hợp với năng lực của em. Em ấn tượng với câu 1 của phần Làm văn về viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về cân bằng cuộc sống. Câu này em thấy rất ý nghĩa vì em có thể liên hệ được bản thân nói lên ý kiến và khát vọng của tuổi trẻ, dù hoàn cảnh khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua và cân bằng được trạng thái, hài hòa cuộc sống xung quanh.

Còn phần phân tích đoạn trích "Vợ nhặt" thì hơi khó. Em thi khối A, nguyện vọng vào Trường Học viện Ngân hàng nên không đặt mục tiêu đạt điểm giỏi môn Ngữ Văn, tuy nhiên, với đề thi này em tự tin có thể đạt điểm khá”.

Cùng với cả nước, sáng nay, 1.402 em dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở 3 Hội đồng thi tại huyện Quỳ Hợp kết thúc môn thi Ngữ văn với tâm trạng vui mừng, phấn khởi, bởi đề Ngữ văn bám sát chương trình ôn tập, sát với cấu trúc đề các lần thi thử của thí sinh.

Em Vi Thị Yến Nhi thi tại điểm Trường THPT Quỳ Hợp chia sẻ: “Đề Văn phần nghị luận xã hội khá ổn, nói về cách nhìn nhận cuộc sống em nghĩ mình sẽ đạt điểm tối đa, sang phần nghị luận văn học mặc dù không trúng tủ nhưng đề cũng không quá khó, tổng điểm của cháu khoảng trên 8 điểm”.

Kết thúc môn Văn, thí sinh huyện Đô Lương rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, hầu hết các em đều hoàn thành bài thi. Em Đinh Thị Kim Anh- học sinh lớp 12D5, Trường THPT Đô Lương 1 cho biết: “Đề Văn gồm phần Đọc hiểu và phần Làm văn, trong đó, phần Làm văn 2 bài, 1 bài nghị luận xã hội về sự cần thiết phải cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, 1 bài nghị luận văn học phân tích đoạn truyện "Vợ nhặt” của tác giả Kim Lân. Với đề thi Văn này em làm trọn vẹn tất cả các câu. Nhưng em làm tốt nhất về nghị luận văn học và đọc hiểu. Riêng câu về nghị luận xã hội hơi rộng chủ đề. Trong phòng thi em các bạn đều làm được trên 3 tờ".

Cùng tâm trạng phấn khởi như bạn Đinh Thị Kim Anh, em Nguyễn Trọng Hùng, lớp 12T4 vui vẻ nói: “Mặc dù em ôn bị lệch tủ nhưng em vẫn làm hết được đề thi. Em làm tốt nhất phần Đọc hiểu và Nghị luận văn học khi phân tích trích đoạn tác phẩm “Vợ nhặt”. Em dự đoán được trên 6 điểm. Các bạn trong phòng em cũng làm được hết, nhiều bạn ghi được 4 tờ".

Đề Văn quen thuộc nhưng khó đạt điểm cao đó là nhận định của nhiều thí sinh sau buổi thi môn Ngữ văn tại kỳ thi THPT Quốc gia 2023 sáng nay tại điểm thi Trường THPT Con Cuông.

Là học sinh hệ THPT, thí sinh Thái Lâm Anh - học sinh Trường THPT Con Cuông cho rằng, với đề Ngữ văn này tuy dễ đạt điểm trung bình nhưng khó đạt điểm cao. Nhận xét về phần Đọc hiểu, (3đ) với việc ra một trích đoạn, Lâm Anh cho rằng, đây là câu hỏi hay, tuy nhiên, nếu như thí sinh nào có phương pháp học tủ, học vẹt, thiếu kỹ năng sống và vốn hiểu biết xã hội còn hạn chế rất khó trình bày và trả lời được hết các yêu cầu của đề bài đưa ra. Ở phần này em hy vọng được 1,5 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu có 18 phòng thi, với trên 470 thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2023.

Các thí sinh tham gia kỳ thi với một tâm thế sẵn sàng, nên từ sớm đã chủ động đi trước thời gian vào phòng thi. Đội tình nguyện viên là các em đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm để hỗ trợ nước uống, hỗ trợ ký gửi đồ dùng cho các em học sinh và tham gia trông giữ xe cho phụ huynh học sinh.

Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khá hài lòng với bài thi và kỳ thi năm nay. Thí sinh Nguyễn Hữu Nhật Anh- Trường THPT Quỳ Châu chia sẻ: Đề thi Ngữ văn năm nay đúng với cấu trúc đề thi khảo sát của Bộ.

Với cấu trúc 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Phần đọc hiểu (3 điểm) với trích đoạn bài thơ "Đi qua cơn giông" của tác giả Anh Ngọc, yêu cầu thí sinh thực hiện đoạn nghị luận xã hội “Từ suy ngẫm của nhà thơ rút ra bài học vì lẽ sống cho bản thân”. Em cũng chia sẻ thêm: “Phần Làm văn (7 điểm), câu 1 chỉ có 2 điểm nhưng em lại thấy rất hay vì được viết những suy nghĩ “phải biết cân bằng cảm xúc cuộc sống”.

Câu 2 phần Làm văn, đề thi yêu cầu phân tích trích đoạn của truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân, từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống của nhà văn Kim Lân được thể hiện trong đoạn trích em cơ bản làm tốt. Đề thi Ngữ văn em cũng chia sẻ làm tốt đạt được khoảng trên 92%”.

Nhận định về đề thi môn Ngữ văn, thầy Đặng Hữu Công - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Cờ Đỏ đánh giá, đề thi năm nay tương đối vừa sức với thí sinh, đặc biệt là phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội, đều là chủ đề gần gũi với học sinh, nói về nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, đề thi vẫn còn mang tính an toàn, chứ chưa đột phá. “Về điểm số chung, rất khó để dự đoán vì tùy theo năng lực của từng học sinh, tuy nhiên, với một số câu ở phần đầu đề thi, tôi nghĩ đa số các em sẽ đạt điểm khá”, thầy Công thông tin thêm.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Nghệ An, trong môn thi thứ nhất (Ngữ văn), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 36.465 thí sinh đăng ký dự thi, tổng số thí sinh vắng thi không lý do là 56 em. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.