Đề thi Ngoại ngữ ‘dễ thở’ với học sinh Nghệ An

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thí sinh Minh Thư - học tại lớp chuyên Anh của trường cho biết: Đề thi không quá khó nhưng để làm bài tốt cần phải có vốn từ vựng phong phú. Em ấn tượng với 3 bài đọc của đề thi năm nay, trong đó có một bài nói về việc sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Nội dung của bài đọc này khá gần gũi vì đề cập tới việc giới trẻ, con cái sống trong thế giới ảo, hoặc chỉ chia sẻ rất nhiều trên mạng Internet thay vì nói chuyện trực tiếp với bố mẹ. Em thấy ấn tượng với chủ đề này nên nhớ kỹ nhất trong 3 bài đọc hiểu. Nói chung với khả năng của mình, em tự tin mình có thể đạt trên 9 điểm.

Là một thí sinh chuyên Hóa học, em Trần Diễu Thảo đăng ký tổ hợp xét tuyển Toán – Hóa – Anh cũng rất tự tin với bài thi của mình: Đề thi so với các đề thi thử của trường và đề thi của Bộ dễ hơn, chỉ 20 phút em đã hoàn thành bài thi của mình, em nghĩ điểm của mình sẽ khá cao. Sau khi ra khỏi phòng thi, em phát hiện ra mình sai câu 10 (mã đề 416). Đây là câu hỏi điền từ và thuộc mức độ vận dụng cao, khó nên kể cả lúc còn thừa nhiều thời gian em vẫn không chắc chắn mình làm đúng.

Diễu Thảo cho hay, đề có 3 bài đọc, trong đó bài đọc (đục lỗ) em có thể dùng mẹo để giải nếu nhìn vào các từ phía sau. Còn 2 bài còn lại cần dịch hiểu nghĩa thì mới làm được. Thí sinh phải có vốn từ vựng khá vững mới có thể làm tốt bài thi của mình. Các bài đọc của em đề tài khá thú vị, một bài nói về một người Nhật rất giỏi, có tới hàng chục phát minh, một bài nói về diễn viên hành động... em đều làm tốt. Với đề thi này, em nghĩ các thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp cũng có thể làm tốt vì đề vừa sức.

Xong môn thi cuối cùng, thí sinh Trần Diễu Thảo vui mừng bởi em đã có giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương với hình thức xét học bạ. Ngoài ra, với việc làm bài thi khá tốt, Thảo đang nhiều cơ hội để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học khác.

Cùng chung ý nghĩ, thí sinh Kiều Bảo Nhi – Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho rằng đề thi Tiếng Anh khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù làm Tiếng Anh khá tốt nhưng thí sinh này vẫn nghĩ rằng khó dự đoán điểm xét tuyển vào đại học năm nay. Sự chênh lệch khó dễ giữa các môn khá nhiều. Ví dụ đề Toán khó nhưng đề Tiếng Anh lại dễ. Em chưa dự đoán được điểm chuẩn đại học năm nay có biến động nhiều không nhưng hi vọng sẽ đạt được nguyện vọng của mình.

Sau khi đã vượt vũ môn ở môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau.

Em Nguyễn Lô Khánh Linh vui vẻ cho biết “hôm nay em làm ở mã đề 408. Với một thí sinh đăng ký xét tuyển khối D như em, em nghĩ rằng những câu đầu khá dễ. Tuy vậy, đề vẫn có sự phân hoá cao ở những câu bài đọc và những câu thành ngữ.

Còn với em Vi Mạnh Huy, học sinh đăng ký xét tuyển khối C cho biết “Mã đề của em là 406 và em thấy có nhiều câu khó ở phần đọc hiểu, chia các thì. Dù hoàn thành tất cả các câu nhưng em chỉ hy vọng mình làm được khoảng 80%, đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp.

Đánh giá đề thi Tiếng Anh năm nay, cô giáo Trần Thị Phương Thuý - giáo viên dạy ngoại ngữ trú huyện Quỳ Hợp cho biết: Đề không quá khó, bám sát với cấu trúc đề thi thử, đủ kiến thức cơ bản và từ vựng thì thí sinh sẽ dễ dàng lấy điểm 5. Song khó ở những câu thành ngữ, thí sinh đạt điểm 8 trở lên sẽ khó đạt được.

Chiều nay, thí sinh ở huyện Đô Lương rời các điểm thi môn Tiếng Anh trong tiết trời nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, tâm trạng của các em khá thoải mái bởi rất nhiều em làm được chắc chắn 2/3 đề thi.

Tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 1, cùng với một nhóm bạn trao đổi kết quả bài thi, em Đào Đức Chính- lớp 12T4 cho biết: “Đề tiếng Anh 50 câu, em làm chắc chắn đúng kết quả 30 câu, còn 20 câu còn lại em khoanh bừa... Mặc dù lực học của em vào diện khá. Theo em câu 40 trở lên thuộc dạng khó, có tính phân loại cao”.

Cũng như em Đào Đức Chính, em Nguyễn Viết Sang - lớp 12T1 chia sẻ: “Em tự khoanh chắc chắn 35 câu, 15 câu còn lại em cảm thấy không chắc chắn lắm. Em thấy đề ra đúng dạng như được ôn tập. Ấn tượng của em là 2 bài đọc hiểu, trong đó có bài thứ 2 nói về diễn viên đóng thế. Phần đa các bạn trong phòng em đều làm được bài thi”.

Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều thí sinh ở huyện Con Cuông thở phào vì đề thi môn Tiếng Anh năm nay cũng không quá khó, ở mức vừa phải để đạt điểm trung bình.

Tại điểm thi Trường THPT Con Cuông, thí sinh Vi Văn Vũ nhận xét đề thi chiều nay không quá dễ cũng không quá khó với mình. Vũ chia sẻ mình không dùng điểm thi môn Tiếng Anh cho kết quả vào đại học nên từ đầu không ôn nhiều. Khoảng 20 câu đầu trong đề vẫn là tương đối dễ với những bạn có chú tâm học Tiếng Anh ở trường. Phần tiếp theo bắt đầu xuất hiện nhiều câu khó với mức độ tăng dần. Nhưng nhìn chung em đã hoàn thành được mục tiêu là không bị điểm liệt môn này", Vũ nói.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc cho biết đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm cũng không quá khó, không thách đố. "Em thấy đề dễ hơn năm 2022. Chắc em làm được hơn 70% đề thi".

Kết thúc môn Ngoại ngữ, tại điểm Trường THPT Anh Sơn 2 nhiều thí sinh bước ra với khuôn mặt rạng rỡ sau khi đã vượt vũ môn thành công.

Em Nguyễn Văn Hiếu vui vẻ cho biết, hôm nay em làm rất tốt bài thi. Đề thi có 50 câu hỏi thì các câu hỏi kiến thức cơ bản chiếm khoảng 2/3 nên nếu bạn nào nắm chắc kiến thức trong chương trình học có thể đạt điểm khá. Em thấy đề năm nay như vậy là vừa sức với học sinh, em không phải học sinh chuyên Anh nhưng em tự tin mình làm được khoảng 70%. Hiện tại em đã kết thúc kỳ thi của mình, em thấy nhẹ nhõm và rất háo hức mong chờ kết quả.

Em Nguyễn Thị Thu Hà, tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 3 cho hay, nhìn chung thì đề thi năm nay gần sát với đề minh họa, có độ phân hóa khá rõ ràng. Phần lớn các các câu hỏi kiến thức, từ vựng đã được ôn tập ở trường, những câu hỏi đều ở mức dễ đến trung bình cho các thí sinh không chú trọng học tiếng Anh có thể làm được, từ câu 40 trở đi mới bắt đầu khó để phân loại học sinh. Em tận dụng tối đa thời gian làm bài và làm trong vòng 50 phút đầu và thời gian sau đó kiểm tra kỹ lại bài của mình. Em tin mình sẽ được khoảng 7 điểm trở lên.

Tại huyện Nghĩa Đàn, tự tin với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh Nguyễn Văn Bảo thi tại điểm thi THPT 1/5 cho biết: Đề thi năm nay không quá khó, tương tự cấu trúc đề minh họa năm 2023 của Bộ. Phần Đọc - hiểu có nhiều câu hỏi tương đối khó, yêu cầu thí sinh không chỉ có nhiều vốn từ vựng mà phải nắm bắt ý chính và ngữ cảnh của đoạn văn. Đây là phần khiến nhiều thí sinh phải cân nhắc kỹ khi trả lời.

“Nhìn chung, em cho rằng đề thi có thể đảm bảo hai yêu cầu là vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học. Số lượng câu hỏi dễ khá nhiều, phù hợp với những bạn không có thế mạnh ở môn này. Nhưng những câu hỏi phân loại có độ khó tương đối cao, dành cho những bạn sẽ sử dụng điểm thi Tiếng Anh để xét tuyển đại học. Em hi vọng đạt trên 8 điểm trở lên”, Bảo bày tỏ.

Khi được hỏi về đề thi Ngoại ngữ, nhiều giáo viên dạy Ngoại ngữ cho rằng đề thi năm nay khá nhẹ nhàng, không quá đánh đố và bám chương trình sách giáo khoa, các thí sinh chỉ cần nắm vững cấu trúc và học nhiều từ vựng sẽ trả lời được nhiều câu hỏi trong bài thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu, sau khi hết giờ và nộp bài thi, các thí sinh ra về với nhiều tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, nhiều thí sinh bày tỏ tâm trạng phấn khởi, vui vẻ vì đề thi khá vừa sức với các em.

Thí sinh Vi Thị Hiền, học sinh Trường THPT Quỳ Châu cho rằng dù môn Tiếng Anh không phải là thế mạnh nhưng bản thân em thấy đề thi năm nay cũng không quá khó mà cũng không quá dễ. "Em làm hết đề và em nghĩ mình sẽ làm được trên 60%".

Thí sinh Nguyễn Hùng Quang lại cho rằng: Đề có tính phân hóa cao, em thấy có khó nhất một chút ở phần đọc hiểu, còn các phần còn lại như từ vựng, ngữ pháp cũng tương đối dễ nên em làm khá nhanh. Trước đó thí sinh này nói rằng việc tham dự Kỳ thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp vì em đã dùng phương thức khác để xét và trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa.

Tổng hợp môn thi cuối tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Môn thi Ngoại ngữ 33.491 đăng ký dự thi. Trong đó, có 41 thí sinh vắng thi không lý do: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Như vậy, kết thúc 4 buổi thi, Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xảy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.