Giáo dục Đề thi Ngữ văn lớp 10 ở Nghệ An đề cao vai trò của thế hệ trẻ với tình yêu quê hương đất nước Sáng 5/6, thí sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Đề thi được các thí sinh đánh giá dễ thở, vừa sức.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh), em Đậu Minh Đức (học sinh Trường THCS Hà Huy Tập) là một trong số thí sinh rời phòng thi sớm nhất, phấn khởi cho biết đề thi Ngữ văn năm nay khá vừa sức.

“Có thể do em đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ thi và được thầy cô ôn tập nhiều nên thấy đề thi bình thường, không quá khó. Câu nghị luận xã hội về lòng biết ơn đối quê hương cũng là chủ đề phổ biến và khá quen thuộc với học sinh. Với đề thi này, em nghĩ mình làm được từ 8 - 8,5 điểm. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nên với đề thi này, em thấy mình đã đạt được mục tiêu với môn Ngữ văn”.

Đề thi Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc gồm hai phần: Đọc hiểu văn bản và làm văn. Trong đó, câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai của tác phẩm "Làng" của nhà văn Kim Lân. Theo nhiều thí sinh, đây là nội dung được các trường đưa vào trọng tâm ôn tập nên không quá bất ngờ. Chỉ cần nắm vững kiến thức cốt lõi, thí sinh sẽ không khó khăn trong phân tích và dễ ăn điểm. Câu nghị luận xã hội cũng đưa ra vấn đề phù hợp với học sinh THCS.

Thí sinh ở Đô Lương rời phòng thi. Ảnh: Ngọc Phương

Em Thái Doãn Tiến (học sinh Trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh) cũng cho rằng, đề Văn năm nay vừa sức. Các câu hỏi trong đề thi gợi cảm xúc, cảm hứng làm bài cho thí sinh, với cá nhân em đã viết được 3 tờ giấy thi. Với câu nghị luận xã hội về lòng biết ơi đối với quê hương, đất nước em thấy khó khăn nhất là lấy dẫn chứng để phân tích, minh họa. Trong bài em đã viết về Bác Hồ - sinh ra, nuôi dưỡng từ quê hương xứ Nghệ. Sau này Người đã ra đi tìm đường cứu nước và cả cuộc đời hy sinh cho cuộc cách mạng dân tộc. Còn thực tại, em liên hệ đến doanh nhân Phạm Nhật Vượng và những gì ông đã tạo ra, có nhiều thương hiệu Việt. Em cũng liên hệ với bản thân cần có trách nhiệm học tập để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Trong khi đó, em Nguyễn Thùy Anh (học sinh Trường THCS Lê Mao, TP Vinh) cho biết, đề thi tuy không “trúng tủ”, nhưng trong quá trình ôn tập em đã nắm vững cơ bản kiến thức của cả chương trình học. Vì vậy, em vẫn làm tạm ổn, hoàn thành hết đề bài. Theo Thùy Anh, đề thi Ngữ văn năm nay, nếu thí sinh học bài, ôn tập nghiêm túc sẽ thấy vừa sức. Câu nghị luận văn học phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm "Làng" của Kim Lân đã quen thuộc với học sinh, và là trọng tâm ôn thi tại trường. Câu nghị luận xã hội khá hay và cũng thú vị khi đề cập đến giới trẻ với lòng biết ơn quê hương, đất nước. Ở độ tuổi học sinh, theo em thể hiện lòng biết ơn đối với quê hương, đất nước chính là tập trung trau dồi kiến thức, kỹ năng, giá trị bản thân. Sau này, bằng năng lực của mình để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tại huyện Nghĩa Đàn, sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm, sôi nổi tranh luận với nhau.

Em Lê Thị Thanh Huyền, Trường THCS Nghĩa Trung ở điểm thi Trường THPT 1/5 cho biết, đề thi Ngữ văn nằm hoàn toàn trong những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy và ôn tập. "Chỉ cần chúng em bình tĩnh, ôn luyện tập trung là có thể hoàn thành được ít nhất 70% đề thi. Ở phần nghị luận văn học, em ôn kỹ thơ hơn, nhưng “ông Hai” của tác phẩm "Làng" của nhà văn Kim Lân là tác phẩm hay và thầy cô ôn luyện cũng kỹ nên em vẫn làm được tương đối tốt”.

Còn với em Phạm Văn Tú, thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cờ Đỏ chia sẻ: “Em nhận thấy đề thi môn Văn không quá khó với học lực của em. Em cũng cố gắng làm hết các câu hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn nào không chịu khó ôn tập, thì phần Đọc hiểu, khó mà đạt điểm cao. Kết thúc môn thi, em thấy hài lòng với bài làm của mình".

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng rời phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh ở TP Vinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Đức Anh

Gần 700 thí sinh trên địa bàn huyện Quỳ Châu rời phòng thi với tinh thần thoải mái sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Em Võ Minh Trâm - Thí sinh đến từ Trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu chia sẻ: Đề thi Ngữ văn với cấu trúc rõ ràng, nằm trong chương trình học, với các bạn học lực từ trung bình khá trở lên thì em nghĩ sẽ có được kết quả tốt. Đối với bản thân, em nghĩ sẽ đạt điểm khá trở lên.

Thí sinh ở huyện Qùy Châu rời phòng thi. Ảnh: Bé Vinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Quỳ Châu năm học 2024-2025 diễn ra tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu. Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT là 700 thí sinh, có 789 thí sinh đăng ký NV1 THPT, trong đó có 101 học sinh được tuyển thẳng.



Môn thi sáng nay, mọi công tác hỗ trợ kỳ thi đã diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt 100% thí sinh đăng ký.

Các thi sinh ở huyện Anh Sơn rời phòng thi. Ảnh: Thái Hiền

Tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳ Hợp, em Kim Thị Ngọc Uyên- thí sinh đến từ trường Bán trú THCS Châu Lý cho biết: “Môn Ngữ văn em được thầy cô ôn tập và chuẩn bị kiến thức kỹ nên làm được bài”.

Còn em Vi Thị Minh Phương - thí sinh đến từ Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp cho hay: “Đề thi rõ ràng, không đánh đố, có trong chương trình đã học, lại được thầy cô ôn tập kỹ nên em làm bài được như mong muốn, em nghĩ mình được 9 điểm”.

Còn em Vũ Minh Đức - thí sinh Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp tự tin cho biết: “Theo em, đề Ngữ văn năm nay vừa sức, nếu có sự chuẩn bị kiến thức có thể đạt được điểm cao. Em thích nhất phần nghị luận xã hội với từ gợi nhớ quê hương, rất phù hợp với thế hệ trẻ bọn em, để mình bày tỏ tình yêu, sự biết ơn và trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Phía cổng trường, nhiều phụ huynh đợi con cũng vui mừng, phấn khởi khi nghe tin các con làm bài tốt. Nhiều phụ huynh đã kịp thời an ủi, chia sẻ với thí sinh, động viên ở những môn thi tiếp theo.

Sau 120 phút làm bài thi, hơn 1.400 thí sinh huyện Anh Sơn đã hoàn thành môn Ngữ văn của Kỳ thi thi vào lớp 10 THPT năm học 2024- 2025. Rời khỏi phòng thi, hầu hết các thí sinh Anh Sơn tỏ ra lạc quan, vui vẻ vì đề thi môn Ngữ văn năm nay vẫn bám sát cấu trúc đề thông dụng, các câu hỏi rõ ràng, nằm trong chương trình học.

Các thí sinh đầu tiên ở huyện Nghĩa Đàn rời phòng thi. Ảnh: Minh Thái

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1, phần lớn thí sinh ra khỏi phòng thi đều có tâm lý thoải mái và đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức.

Em Nguyễn Tống Ái Linh, dự thi tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1 chia sẻ: Em thấy đề Ngữ văn năm nay vừa sức, hoàn toàn nằm trong phần kiến thức đã được các thầy cô ôn luyện rất kỹ, gồm 3 câu đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Ái Linh bày tỏ sự thích thú với câu hỏi nghị luận xã hội với nội dung: Thế hệ trẻ hôm nay cần thể hiện lòng biết ơn đối với quê hương. Đây là vấn đề gần gũi với cuộc sống, vì thế ngoài những kiến thức được học, thí sinh có khá nhiều tư liệu, dẫn chứng trong quá trình làm bài. Em cũng làm khá tốt và em nghĩ bài làm của mình sẽ được trên 8 điểm.

Rời khỏi phòng thi môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh, điểm thi trường THPT Anh Sơn 2 cười tươi chia sẻ, em thấy nhẹ nhõm, thoải mái sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Đề thi năm nay không quá khó với thời gian em ôn luyện trước đó. Em rất thích phần nghị luận văn học, đoạn trích trong tác phẩm “Làng” của nhà văn Kim Lân, là một tác phẩm em đã ôn luyện nhuần nhuyễn nên em tự tin và làm bài thi khá tốt, em tự đánh giá sẽ đạt điểm khá trở lên ở môn thi này.

Mặc dù bước ra khỏi phòng thi trong tiết trời oi bức, sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, phần lớn các thi sinh huyện Đô Lương phấn khởi vì làm được bài thi.

Em Nguyễn Đắc Đức tại điểm thi trường THPT Đô Lương 1 cho biết: “Năm nay do em được ôn tập kỹ các dạng đề thi môn Ngữ văn nên em đã rất tự tin khi đọc xong đề thi….”.

Cũng như em Nguyễn Đắc Đức, nhiều thí sinh khác đã nán lại tại điểm thi để trao đổi kết quả làm bài thi. Em Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Bản thân em và các bạn trong phòng hầu hết đều làm hết bài thi. Nói chung đề thi năm nay vừa sức với chúng em. Em nhẩm tính kết quả bài thi của em đạt khoảng 7, 8 điểm”.

Kỳ thi THPT năm nay tại huyện Đô Lương 2.752 thí sinh đăng ký dự thi. Việc tổ chức thi diễn ra tại các điểm trường: Đô Lương 1, THPT Đô Lương 2, Đô Lương 3, Đô Lương 4. Tại 4 điểm thi này đều tổ chức hình thức thi tuyển và chỉ xét nguyện vọng 1, không xét nguyện vọng 2. Tổng số phòng thi là 115 phòng, chỉ tiêu tuyển sinh 2.115 trên tổng số 2.725 thí sinh, tỷ lệ 76,9%. Tất cả các điểm thi đều có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho kỳ thi.

Buổi thi môn Ngữ văn đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Lực lượng công an, bảo vệ đã làm tốt công tác an ninh trật tự. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã làm tốt nhiệm vụ tiếp sức mùa thi./.