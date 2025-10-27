Thời sự Đề xuất cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, bỏ rào cản địa giới hành chính Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp điện tử và cho phép người dân nộp hồ sơ cấp Phiếu tại bất kỳ địa phương nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Sáng 27/10, bước vào tuần làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự họp.

Không phân biệt địa giới hành chính trong yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp gồm 3 điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung 21/57 điều; bổ sung 2 điều mới; bãi bỏ 5/57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp hiện hành. Điều 2 và Điều 3 quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Đáng chú ý, dự thảo Luật quy định một số nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền. Theo đó, bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, đa dạng các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp giảm còn 5 ngày.

Đồng thời bổ sung quy định về không phân biệt địa giới hành chính trong yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, theo đó cá nhân có quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại bất kỳ Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp xã.

Để tăng cường phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về việc phân cấp cho Công an cấp xã trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình tóm tắt của Chính phủ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ảnh: Nam An

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 nhằm thực hiện các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu Lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an.

Gắn với đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp; khắc phục vướng mắc, bất cập về mô hình quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, hạn chế việc lạm dụng quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2,...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự họp tại Hội trường Diên Hồng sáng 27/10.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp cũng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Chính phủ cho biết: Thời gian tới, sau khi cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các trường thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp đã được cập nhật đầy đủ, hoàn thiện bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và kết nối toàn diện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan, tổ chức có thể khai thác các thông tin lý lịch tư pháp trong hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc cá nhân có thể tự mình xuất trình lý lịch tư pháp đã được xác thực qua ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính.

Khi đó cá nhân sẽ không cần yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sẽ không cần thiết phải có quy định riêng về Phiếu lý lịch tư pháp và tiến tới nghiên cứu, rà soát để bãi bỏ Luật Lý lịch tư pháp.

Tán thành trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trong báo cáo thẩm tra dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi), đánh giá cao việc Chính phủ đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và cải thiện chất lượng dịch vụ công trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ảnh: Nam An

Tán thành với phạm vi và nội dung sửa đổi, bổ sung mà Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đồng thuận về việc bổ sung quy định cho phép cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử.

Theo đó, Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý như Phiếu bằng giấy, bảo đảm phù hợp với quy định về giải quyết thủ tục hành chính trong môi trường điện tử và đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số, xã hội số.

Theo đó, Phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho người dân chủ yếu dưới dạng điện tử, được tích hợp trong hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID).

Trường hợp cá nhân có nhu cầu, cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp bản giấy để bảo đảm thuận tiện cho người dân và phù hợp với yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ…

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng đề cập một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này theo trình tự, thủ tục rút gọn.