Thời sự Đại biểu Quốc hội Nghệ An đề xuất mạng xã hội phải chia sẻ doanh thu khi sử dụng thông tin báo chí Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An đề nghị Luật Báo chí (sửa đổi) cần nghiên cứu bổ sung quy định rõ ràng, khả thi về cơ chế chia sẻ bản quyền giữa các nền tảng mạng xã hội và cơ quan báo chí, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của báo chí.

Ngày 23/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại tổ. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

Đề xuất các giải pháp đề hoàn thiện luật định về kinh tế báo chí

Tại phiên thảo luận, ĐBQH đoàn Nghệ An đã nêu những ý kiến góp ý vào Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Dân số.

Thảo luận về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), đề cập đến vấn đề kinh tế báo chí, ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An cho rằng, đây là vấn đề được dư luận xã hội và các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm và cần có giải pháp nghiên cứu và xử lý phù hợp trong quá trình sửa đổi luật.

Đề cập đến một số nội dung trong Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), ông Hoàng Minh Hiếu nhìn nhận đã có những giải pháp bước đầu liên quan đến hỗ trợ kinh tế báo chí, song cần được nghiên cứu, hoàn thiện thêm.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ phó điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Về chính sách tài trợ của Nhà nước, theo thống kê, hiện nay, ngân sách dành cho hỗ trợ báo chí chiếm khoảng 0,5% tổng chi ngân sách Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, tỷ lệ này là thấp, tuy nhiên, ông Hoàng Minh Hiếu cho rằng, nếu so sánh với các quốc gia khác, mức hỗ trợ này ở khoảng trung bình.

Vấn đề không nằm ở tỷ lệ, mà ở cách thức hỗ trợ. Ở nhiều nước, nhà nước hỗ trợ có chọn lọc, tập trung vào các cơ quan báo chí có chất lượng, có định hướng và giá trị xã hội cao. Trong khi đó, ở nước ta, việc hỗ trợ còn mang tính dàn đều. Ông cho rằng, đi cùng với việc sửa đổi Luật Báo chí này thì cần có thêm giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Liên quan đến chính sách thuế, đại biểu cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành một số chính sách miễn, giảm thuế đối với cơ quan báo chí, tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm các hình thức hỗ trợ gián tiếp thông qua chính sách thuế.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Quang Vinh

Đặc biệt, đại biểu Hoàng Minh Hiếu nêu một vấn đề hiện đang được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đó là cơ chế chia sẻ bản quyền báo chí với các nền tảng mạng xã hội.

Ông cho rằng, trong Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đã có đề cập đến nền tảng mạng xã hội khi sử dụng nội dung của báo chí thì phải chia sẻ bản quyền; đây là giải pháp rất là tốt. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định mới chỉ đề cập một cách rất là cơ bản, chưa có những cái giải pháp cụ thể về nội dung này.

Trong khi đó, thực tế quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã ban hành quy định rõ ràng, buộc các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những nền tảng có số lượng người dùng lớn phải chia sẻ doanh thu khi sử dụng nội dung của cơ quan báo chí phục vụ mục đích thương mại.

Dẫn chứng tại Canada, ông Hoàng Minh Hiếu cho biết, quốc gia này quy định bất kỳ nền tảng nào có từ 2 triệu người dùng trở lên, nếu khai thác và sử dụng nội dung báo chí mang tính thương mại thì phải thực hiện chia sẻ doanh thu cho cơ quan báo chí.

Từ kinh nghiệm đó, ông đề nghị trong quá trình hoàn thiện Luật Báo chí (sửa đổi), cần nghiên cứu bổ sung các quy định rõ ràng, khả thi hơn về cơ chế chia sẻ bản quyền giữa các nền tảng mạng xã hội và cơ quan báo chí, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của báo chí.

Cùng với đó, theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) có nêu quy định cho phép các cơ quan báo chí được thực hiện hoạt động liên kết. Ông bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này. Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, việc liên kết với các tổ chức, cá nhân bên ngoài cần đi kèm với các cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, nhằm tránh tình trạng “tư nhân hóa” sản phẩm báo chí vốn đã được được nhận diện trong thời gian qua.

Vị đại biểu đoàn Nghệ An cũng cho rằng, bên cạnh việc tăng nguồn thu và mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính cho báo chí, cũng cần có chính sách nhằm giảm chi phí hoạt động cho các cơ quan báo chí.

Theo ông, một số quy định mới trong dự án luật có thể vô tình làm tăng chi phí tuân thủ, ví dụ như yêu cầu cơ quan báo chí khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội phải khai báo, tuân thủ các quy định riêng.

Về nội dung này, đại biểu cho rằng, pháp luật hiện hành đã có quy định chung về trách nhiệm khi đưa thông tin lên mạng xã hội, áp dụng cho mọi chủ thể, bao gồm cả cơ quan báo chí. Vì vậy, không cần thiết phải lặp lại quy định này trong Luật Báo chí, tránh gây chồng chéo và phát sinh thêm chi phí hành chính.

Tôn trọng quyền được biết giới tính thai nhi

của người mẹ

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Chính phủ về việc trình Dự án Luật Dân số để Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Bày tỏ trăn trở thực tế hiện nay cho thấy, ở nhiều khu vực đô thị có điều kiện phát triển, chăm sóc sức khỏe tốt, mức sinh lại rất thấp, thậm chí không đạt mức sinh thay thế, bà Hoàng Thị Thu Hiền nhấn mạnh, việc thông qua Luật Dân số lần này là rất cần thiết nhằm luật hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về những vấn đề lớn đang được xã hội quan tâm như quy mô, cơ cấu và phân bố dân số; duy trì mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự án Luật, vị đại biểu đoàn Nghệ An nhận thấy nhiều quy định còn thiếu tính khả thi, hoặc chưa tới. Theo đại biểu, để dự luật khi được ban hành thực sự tạo chuyển biến trong thực tiễn, cần có thêm sự trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng giữa các đại biểu Quốc hội và cơ quan soạn thảo.

Trên cơ sở đó, đại biểu chỉ ra và góp ý vào một số điều, khoản của dự án Luật; đáng chú ý là với quy định không được cung cấp thông tin giới tính thai nhi, theo bà là rất khó thực hiện. Bởi dù có cấm, người dân vẫn có thể nhận biết qua các tín hiệu khác.

Quan trọng hơn, theo vị đại biểu đoàn Nghệ An người mẹ có quyền được biết giới tính của con mình để có sự chuẩn bị về tâm lý, tình cảm và cách chăm sóc phù hợp ngay từ khi mang thai. Vì vậy, để đưa tỷ lệ giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, cần có giải pháp khác vì hạn chế quyền tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, các ĐBQH thuộc Tổ 7 đã thảo luận về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Phòng bệnh.