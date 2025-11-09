Xây dựng Đảng Đề xuất 'chấm điểm' công chức theo 4 mức, gắn trực tiếp với xếp loại đảng viên Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại công chức đang được lấy ý kiến, với nhiều quy định mới gắn trách nhiệm công vụ của công chức với việc xếp loại đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ.

Theo dự thảo, kết quả đánh giá công chức sẽ được thực hiện hằng tháng, dựa trên cả tiêu chí định tính (phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ phục vụ) và định lượng (KPI về số lượng, chất lượng, tiến độ công việc). Trong đó, 70% dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, 30% từ phẩm chất, thái độ, kỷ luật công vụ.

Điểm đáng chú ý, kết quả xếp loại công chức được sử dụng liên thông với xếp loại đảng viên, tạo sự đồng bộ trong đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên. Điều này đồng nghĩa, nếu một công chức (đồng thời là đảng viên) bị kỷ luật hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tác động trực tiếp đến kết quả đánh giá trong tổ chức đảng.

Ngoài ra, dự thảo quy định, công chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm thì bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, trừ trường hợp đặc biệt.

Tỷ lệ công chức xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không được vượt quá tỷ lệ đảng viên đạt mức này trong cùng đơn vị.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Công chức có sáng kiến đổi mới, hoặc cơ quan có thành tích nổi bật, vượt kế hoạch mới được xem xét nâng tỷ lệ hoàn thành xuất sắc.

Nguyên tắc đánh giá nhấn mạnh sự khách quan, minh bạch, không nể nang, không trù dập hay thiên vị, đồng thời áp dụng công nghệ số, phần mềm quản lý để giám sát xuyên suốt.

Với quy định mới, Chính phủ kỳ vọng việc đánh giá công chức sẽ trở nên thực chất, công bằng, qua đó sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp…

Công khai kết quả xếp loại

Dự thảo Nghị định mới của Chính phủ quy định, công chức sẽ được đánh giá theo thang điểm hằng tháng, hằng quý và xếp loại chất lượng theo 4 mức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 điểm trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 70 đến dưới 90 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 đến dưới 70 điểm.

Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm, hoặc vi phạm kỷ luật, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm điều đảng viên không được làm, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoặc cơ quan do mình quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Trình tự, thủ tục xếp loại sẽ trải qua các bước: Công chức lập báo cáo tự đánh giá; tổ chức họp tập thể tại cơ quan để nhận xét, góp ý, lập biên bản; lấy ý kiến cấp ủy đảng; cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ tổng hợp, xác minh điểm.

Cấp có thẩm quyền quyết định và công khai kết quả (ưu tiên công khai trên môi trường điện tử).

Quy định mới hướng tới việc đánh giá công chức minh bạch, khách quan, gắn chặt với kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công vụ.