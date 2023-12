Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 sẽ được tổ chức tại Tân Kỳ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1003/KH-UBND về tổ chức Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024.

Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2024 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 30 và 31/1/2024 (tức ngày 20-21/12 tháng Chạp năm Quý Mão) tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Đêm hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, động viên tinh thần phấn khởi đón mừng Xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Đồng bào dân tộc Thái Nghệ An biểu diễn khắc luống. Ảnh minh họa: Thành Cường

Đồng thời, thông qua các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An, điểm đến thân thiện và hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Chương trình của Đêm hội gồm: Trình diễn dân ca, dân nhạc dân vũ, trích đoạn nghi lễ, nghi thức lễ hội dân gian truyền thống; trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc Nghệ An; giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp; tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An (tung còn, đi cà kheo và kéo co); tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây Nghệ An.

Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì; huyện Tân Kỳ đăng cai, phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh và các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tổ chức.

Năm 2024 là lần thứ 8 Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An được tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hằng năm ở 11 huyện miền núi dịp Tết đến, Xuân về.

Trước đó, vào các năm 2021, 2022 và 2023, Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An đã không được tổ chức do dịch Covid-19 và một số nguyên nhân khách quan khác./.