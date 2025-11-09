Thời sự Di tích lịch sử những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg về việc xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025).

Mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Theo quyết định, Di tích lịch sử những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An là một trong 4 di tích được công nhận.

Quần thể này gồm 9 điểm di tích thành phần đã được xếp hạng cấp quốc gia, gắn liền với dấu mốc lịch sử hào hùng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, gồm:

- Ngã ba Bến Thủy: Địa điểm đấu tranh của công nông ngày 1/5/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc làng Yên Dũng Hạ, tổng Yên Trường, thành phố Vinh - Bến Thủy. Hiện nay, di tích thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Đình Võ Liệt trụ sở của chính quyền Xô viết trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, năm 1930 - 1931 (năm 1930, đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt, tổng Võ Liệt, huyện Thanh Chương, phủ Anh Sơn. Hiện nay, di tích thuộc xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An).

- Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, phủ Hưng Nguyên. Hiện nay, di tích thuộc xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

- Mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Tiên Lý, huyện Diễn Châu, phủ Diễn Châu. Hiện nay, di tích thuộc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

- Nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Vân Đội, tổng Vân Tụ, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu. Hiện nay, di tích thuộc xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An).

- Đình Tám Mái (năm 1930, di tích thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, di tích thuộc xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An).

- Đình Trung (năm 1930, di tích thuộc làng Yên Dũng Thượng, huyện Hưng Nguyên, phủ Hưng Nguyên. Hiện nay, di tích thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Đình Lương Sơn nơi thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 (năm 1930, đình Lương Sơn thuộc làng Lương Sơn, tổng Đặng Sơn, huyện Lương Sơn, phủ Anh Sơn. Hiện nay, di tích thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931 - nhà cụ Vi Văn Khang (năm 1930, di tích thuộc mường Quạ, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, phủ Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, di tích thuộc xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An).

Cùng với di tích này, 3 di tích khác cũng được xếp hạng quốc gia đặc biệt gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Danh lam thắng cảnh và khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của các địa điểm; đồng thời là cơ sở để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tải toàn văn quyết định của Chính phủ tại đây.