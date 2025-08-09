Xã hội Khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh Chiều 8/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đây là hoạt động đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 95 năm cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh và đông đảo nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày diễn văn buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp từ tháng 12/2024 theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại. Sau 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với diện mạo mới, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Nghệ An, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút du khách trong hành trình khám phá di sản miền Trung.

Các đại biểu cắt băng khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên đề “Khát vọng tự do” được khai mạc với gần 100 tư liệu, hình ảnh quý do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh thực hiện.

Trưng bày tái hiện câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường của những người cộng sản trong ngục tù thực dân, với các phần: Xiềng xích - Tung cánh giữa màn đêm - Dấu ấn vượt thời gian. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, khát vọng tự do của những người con Xô viết anh hùng.

Các tầng lớp nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do". Ảnh: Minh Quân

Dịp này, buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra trong không khí xúc động. Con cháu của các chiến sĩ như Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ (Đậu Giá), Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán… đã chia sẻ những ký ức, câu chuyện cảm động về tinh thần kiên trung, tình đồng chí gắn bó, sự hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của cha ông.

Tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Chương trình không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh trong các thế hệ hôm nay.