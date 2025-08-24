Văn hóa Đi vệ sinh ở đâu khi xem diễu binh, diễu hành tối 24/8? Cách nhanh nhất để tìm nhà vệ sinh khi xem diễu binh, diễu hành tối 24/8 là sử dụng bản đồ tương tác trên ứng dụng A80.

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết của hàng vạn người dân và du khách trong dịp diễu binh, thành phố triển khai 1.012 nhà vệ sinh miễn phí, gồm 612 nhà vệ sinh di động mới lắp đặt và khoảng 400 điểm vệ sinh được huy động từ cơ quan, trường học hoặc người dân mặt phố

Thành phố bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh miễn phí và lập bản đồ tương tác trên ứng dụng A80 để người dân dễ tra cứu và di chuyển tiện lợi.

Trên điện thoại, bạn mở ứng dụng A80 hoặc truy cập website https://a80.hanoi.gov.vn/ban-do.htm, kéo màn hình xuống dưới hoặc chọn mục BẢN ĐỒ ở cuối trang để kích hoạt bản đồ tương tác

Trên bản đồ, biểu tượng WC công cộng giúp người dùng nhanh chóng xác định vị trí cần đến và nhận chỉ dẫn dễ dàng.

Biểu tượng nhà vệ sinh là hình tròn màu hồng có hình người đứng. Nhấn vào sẽ hiển thị hộp thông tin và nút “Chỉ đường” dẫn sang Google Maps.