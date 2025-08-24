Văn hóa Lộ trình tối ưu cho người dân phía Nam Hà Nội đi xem diễu binh tối 24/8 Lộ trình tối ưu cho người dân phía Nam Hà Nội (các phường Dương Nội, Phú Lương, Kiến Hưng, xã Thanh Trì, thậm chí các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Thanh Hóa) đi xem diễu binh tối 24/8

1. Sử dụng Tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông

Đây là lựa chọn tối ưu nhất cho người dân từ phía Nam. Tuyến metro này có điểm cuối tại ga Yên Nghĩa, rất thuận tiện cho người dân các khu vực như Hà Đông, Thanh Xuân, và cả những người từ các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Thanh Hóa có thể gửi xe tại đây và lên tàu 28.

Tàu sẽ đưa bạn đến ga Cát Linh. Từ đây, bạn chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là có thể đến các trục đường chính nơi đoàn diễu binh đi qua, như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Thi.

Lịch tàu tối 24/8: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), tần suất 6-10 phút/chuyến. Điều này giúp bạn có thể ở lại xem sự kiện lâu hơn và vẫn có tàu để quay về.

2. Kết hợp với các tuyến xe buýt liên quan

Nếu việc đi thẳng đến ga metro chưa thực sự thuận tiện, bạn có thể kết hợp di chuyển bằng các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua khu vực trung tâm và kết nối với các ga metro. Một số tuyến buýt phù hợp từ phía Nam bao gồm:

Tuyến 32: Từ Bến xe Giáp Bát đi qua các đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Kim Mã.

Tuyến BRT: Từ Bến xe Yên Nghĩa đi qua Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương, Giảng Võ, Kim Mã.

Tuyến E09: Từ Khu đô thị Smart City (có thể hữu ích cho một số khu vực phía Nam) đi qua Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu.

3. Lộ trình chi tiết và điểm xem gợi ý

Lộ trình diễu binh: Đoàn diễu binh sẽ đi qua các trục đường chính như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Thi, Tràng Tiền. Sau khi xuống ga Cát Linh, bạn có thể đi bộ đến các tuyến phố này.

Điểm xem lý tưởng: Từ ga Cát Linh, bạn có thể hướng đến các điểm xem tốt dọc theo các phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, hoặc Tràng Thi. Đây là những nơi có tầm nhìn rộng và thuận tiện quan sát các khối diễu binh.

Để có một vị trí tốt, bạn nên đến sớm từ 5-6 tiếng trước giờ diễn ra sự kiện (20h00) do lượng người đổ về rất đông.

