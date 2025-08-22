Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 dao động từ 19,00 đến 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Hai ngành có điểm chuẩn (quy đổi theo tổ hợp gốc thang 30 của điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông) vượt ngưỡng 29 điểm là: Khoa học Máy tính (29,19 điểm); Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến, 29,39 điểm).

Điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm cho ngành Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Mỹ).

Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu thêm về các mức quy đổi điểm chuẩn tương đương cho năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội tại đây: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK