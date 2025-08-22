Thứ Sáu, 22/8/2025
Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 11:10

Tổng hợp link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025. Các link tra cứu kết quả trúng tuyển đại học năm 2025 nhanh, chính xác

Link tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2025 trên website của Bộ GD&ĐT

Thí sinh có thể kiểm tra trực tiếp trên cổng thông tin chính thức của Bộ theo các bước sau:

Truy cập website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

và đăng nhập bằng thông tin cá nhân.

Tên đăng nhập: CMND/CCCD hoặc mã định danh.

Mật khẩu: Mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, hoặc mật khẩu mới đã đổi.

Chọn mục “Tra cứu” ở góc trái màn hình.

Vào “Tra cứu kết quả xét tuyển sinh”, nhập số báo danh cùng mã xác nhận để tra cứu.

Danh sách nguyện vọng trúng tuyển sẽ hiển thị.

Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1, các nguyện vọng sau sẽ tự động chuyển sang trạng thái trượt.

Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025

Tra cứu điểm chuẩn tốt nghiệp THPT 2025 theo địa phương

Ngoài kết quả trúng tuyển, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm chuẩn tốt nghiệp THPT 2025 của từng tỉnh, thành phố. Bộ GD&ĐT sẽ cập nhật công khai trên hệ thống để thuận tiện cho việc tham khảo.

Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 trực tiếp trên website trường đại học

Ngoài hệ thống của Bộ, mỗi cơ sở đào tạo đều có cổng thông tin riêng:

Truy cập website chính thức của trường đã nộp hồ sơ.

Tìm mục “Tuyển sinh” hoặc “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Nhập mã số thí sinh hoặc số báo danh kèm thông tin cần thiết để xem kết quả.

STTTên trườngWebsite tra cứu
1Đại học Mở TP.HCMhttps://ou.edu.vn/
2Đại học Nông lâm TP.HCMhttps://www.hcmuaf.edu.vn/
3Đại học Kiến trúc TP.HCMhttp://www.uah.edu.vn/
4Đại học Nguyễn Tất Thànhhttps://tuyensinh.ntt.edu.vn/
5Đại học FPThttps://daihoc.fpt.edu.vn/
6Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)https://www.hutech.edu.vn/
7Đại học Ngoại thươnghttps://www.ftu.edu.vn/
8Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhhttps://vnuhcm.edu.vn/
9Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minhhttps://dktructuyen.ueh.edu.vn/tracuu/032025/
10Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minhhttps://mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh/search
11Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minhhttps://hcmute.edu.vn/
12Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minhhttps://vnua.edu.vn/
13Đại học Sài Gònhttps://www.sg.edu.vn/
14Đại học Tôn Đức Thắnghttps://www.tdtu.edu.vn/
15Đại học luật TP.HCMhttps://www.hcmulaw.edu.vn/
16Đại học Văn Langhttps://www.vlu.edu.vn/
17Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCMhttps://www.uef.edu.vn/
18Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Namhttps://www.rmit.edu.vn/
19Học viện Tòa ánhttp://hvta.toaan.gov.vn/
20Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCMhttps://huflit.edu.vn/
21Đại Học Luật Hà Nộihttps://hlu.edu.vn/
22Đại học Gia Địnhhttps://xettuyen.giadinh.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
23Đại Học Kinh Tế Quốc Dânhttps://www.neu.edu.vn/
24Học Viện Ngoại Giaohttps://www.dav.edu.vn/
25Đại Học Hoa Senhttps://ketquaxettuyen.hoasen.edu.vn/
26Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://hust.edu.vn/
27Đại học Dược Hà Nộihttps://www.hup.edu.vn/
28Học viện Báo chí và Tuyên truyềnhttps://ajc.hcma.vn/
29Học Viện Hải Quânhttps://hocvienhaiquan.edu.vn/
30Đại học Giao thông vận tảihttps://xettuyen.utc.edu.vn/
31Đại học Duy Tânhttps://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Tracuuketquatrungtuyendh/
32Đại học Nha Tranghttps://xettuyen.ntu.edu.vn/Home/TraCuu
33Trường Cao đẳng nghề TP HCMhttp://www.caodangnghehcm.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-trung-tuyen-nam-hoc-2025-2026.html
34Học viện Cảnh sát nhân dânhttps://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
35Trường Đại học Quốc tế Hồng Bànghttps://online.hiu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
36Đại Học Công Nghiệp Hà Nộihttps://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
37Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nộihttps://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
38Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2http://thisinh.hpu2.edu.vn/
39Đại học Đại Namhttps://tuyensinh.dainam.edu.vn/vi/tra-cuu
40Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thônghttps://tracuunhaphoc.ptit.edu.vn/
41Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nộihttps://tracuuts.hunre.edu.vn/
42Học viện Chính sách và Phát triểnhttps://dkxt.apd.edu.vn/user/login
43Học viện Chính trị Công an nhân dânhttps://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi
44Học viện Tài chínhhttps://tracuu.hvtc.edu.vn/TraCuu.aspx
45Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minhhttps://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan
46Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minhhttps://www.ueh.edu.vn/?scrollTo=tuyen-sinh
47Trường Đại học An ninh nhân dânhttps://dhannd.edu.vn/tuyensinh
48Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCMhttps://hcmut.edu.vn/tuyen-sinh-dh/dai-hoc-chinh-quy
49Trường Đại học Cảnh sát nhân dânhttps://dhcsnd.edu.vn/thong-bao-nha-truong
50Trường Đại học Công nghiệp TP.HCMhttps://tuyensinh.iuh.edu.vn/diemChuan
51Trường Đại học Công nghệ Thông tinhttps://tuyensinh.uit.edu.vn/
52Trường Đại học Công Thương TP.HCMhttps://ts.huit.edu.vn/dai-hoc
53Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCMhttps://tuyensinh.ut.edu.vn/
54Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu TP.HCMhttps://www.utc.edu.vn/
55Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCMhttps://tuyensinh.hcmus.edu.vn/
56Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănhttps://hcmussh.edu.vn/tuyensinh
57Trường Đại học Kinh tế – Luậthttps://tuyensinh.uel.edu.vn/
58Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở 2)http://ldxh.edu.vn/tuyen-sinh.html
59Trường Đại học Kiến trúc TP.HCMhttp://www.uah.edu.vn/router/tuyen-sinh-dh-chinh-quy--577.html
60Trường Đại học Luật TP.HCMhttps://ts.hcmulaw.edu.vn/
61Trường Đại học Mở TP.HCMhttps://tuyensinh.ou.edu.vn
62Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCMhttps://hcmufa.edu.vn/
63Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh-2025/
64Trường Đại học Ngân hàng TP.HCMhttps://tuyensinh.hub.edu.vn/thong-bao-he-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-57.html
65Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCMhttps://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/
66Trường Đại học Sài Gònhttps://tuyensinh.sgu.edu.vn/
67Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCMhttps://skdahcm.edu.vn/tuyen-sinh/
68Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMhttps://tuyensinh.hcmute.edu.vn/#/dh-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-dh-chinh-quy
69Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phân viện khu vực Miền Namhttps://tuyensinh.vya.edu.vn/
70Trường Đại học Sư phạm TP.HCMhttps://tuyensinh.hcmue.edu.vn/
71Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCMhttps://upes.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/
72Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợihttps://tlus.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/
73Trường Đại học Trần Đại Nghĩahttps://tdnu.edu.vn/danh-muc/tuyen-sinh/
74Trường Đại học Tài chính – Marketinghttps://tuyensinh.ufm.edu.vn/
75Trường Đại học Tài nguyên và Môi trườnghttps://hcmunre.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy
76Trường Đại học Tôn Đức Thắnghttps://admission.tdtu.edu.vn/
77Trường Đại học Văn hóa TP.HCMhttps://hcmuc.edu.vn/blog/tuyen-sinh/
78Trường Đại học Việt Đứchttps://vgu.edu.vn/vi/admission/bachelor-admission
79Trường Đại học Y Dược TP.HCMhttps://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/tuyen-sinh
80Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạchhttps://pqldt.pnt.edu.vn/vi/tuyen-sinh-dai-hoc
81Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Namhttps://actvn.edu.vn/
82Học viện Kỹ thuật Quân sự (cơ sở 2)https://mta.edu.vn/
83Học viện Hàng không Việt Namhttps://tuyensinhhvhk.vaa.edu.vn/
84Trường Đại học Hoa Senhttps://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/
85Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCMhttps://huflit.edu.vn/tuyen-sinh/
86Trường Đại học Hùng Vương TP.HCMhttps://dhv.edu.vn/enrollment
87Trường Đại học Văn Langhttps://tuyensinh.vlu.edu.vn/
88Trường Đại học Công nghệ TP.HCMhttps://www.hutech.edu.vn/tuyensinh
89Trường Đại học Văn Hiếnhttps://tuyensinh.vhu.edu.vn/
90Trường Đại học Công nghệ Sài Gònhttps://stu.edu.vn/vi/268/thong-tin-tuyen-sinh-stu.html
91Trường Đại học Nguyễn Tất Thànhhttps://tuyensinh.ntt.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-c34
92Trường Đại học Gia Địnhhttps://giadinh.edu.vn/ts-dai-hoc
93Trường Đại học Kinh tế – Tài chínhhttps://www.uef.edu.vn/tuyen-sinh
94Trường Đại học Quốc tế Sài Gònhttps://siu.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/
95Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị TP.HCMhttps://www.umt.edu.vn/vi-vn/
96Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minhhttp://tuyensinh.hcmca.edu.vn/

