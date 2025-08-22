Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025

|STT
|Tên trường
|Website tra cứu
|1
|Đại học Mở TP.HCM
|https://ou.edu.vn/
|2
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|https://www.hcmuaf.edu.vn/
|3
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|http://www.uah.edu.vn/
|4
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|https://tuyensinh.ntt.edu.vn/
|5
|Đại học FPT
|https://daihoc.fpt.edu.vn/
|6
|Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)
|https://www.hutech.edu.vn/
|7
|Đại học Ngoại thương
|https://www.ftu.edu.vn/
|8
|Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
|https://vnuhcm.edu.vn/
|9
|Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
|https://dktructuyen.ueh.edu.vn/tracuu/032025/
|10
|Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
|https://mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh/search
|11
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
|https://hcmute.edu.vn/
|12
|Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
|https://vnua.edu.vn/
|13
|Đại học Sài Gòn
|https://www.sg.edu.vn/
|14
|Đại học Tôn Đức Thắng
|https://www.tdtu.edu.vn/
|15
|Đại học luật TP.HCM
|https://www.hcmulaw.edu.vn/
|16
|Đại học Văn Lang
|https://www.vlu.edu.vn/
|17
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|https://www.uef.edu.vn/
|18
|Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam
|https://www.rmit.edu.vn/
|19
|Học viện Tòa án
|http://hvta.toaan.gov.vn/
|20
|Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM
|https://huflit.edu.vn/
|21
|Đại Học Luật Hà Nội
|https://hlu.edu.vn/
|22
|Đại học Gia Định
|https://xettuyen.giadinh.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
|23
|Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
|https://www.neu.edu.vn/
|24
|Học Viện Ngoại Giao
|https://www.dav.edu.vn/
|25
|Đại Học Hoa Sen
|https://ketquaxettuyen.hoasen.edu.vn/
|26
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|https://hust.edu.vn/
|27
|Đại học Dược Hà Nội
|https://www.hup.edu.vn/
|28
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|https://ajc.hcma.vn/
|29
|Học Viện Hải Quân
|https://hocvienhaiquan.edu.vn/
|30
|Đại học Giao thông vận tải
|https://xettuyen.utc.edu.vn/
|31
|Đại học Duy Tân
|https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Tracuuketquatrungtuyendh/
|32
|Đại học Nha Trang
|https://xettuyen.ntu.edu.vn/Home/TraCuu
|33
|Trường Cao đẳng nghề TP HCM
|http://www.caodangnghehcm.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-trung-tuyen-nam-hoc-2025-2026.html
|34
|Học viện Cảnh sát nhân dân
|https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
|35
|Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|https://online.hiu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
|36
|Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
|https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
|37
|Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
|https://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
|38
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|http://thisinh.hpu2.edu.vn/
|39
|Đại học Đại Nam
|https://tuyensinh.dainam.edu.vn/vi/tra-cuu
|40
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|https://tracuunhaphoc.ptit.edu.vn/
|41
|Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|https://tracuuts.hunre.edu.vn/
|42
|Học viện Chính sách và Phát triển
|https://dkxt.apd.edu.vn/user/login
|43
|Học viện Chính trị Công an nhân dân
|https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi
|44
|Học viện Tài chính
|https://tracuu.hvtc.edu.vn/TraCuu.aspx
|45
|Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
|https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan
|46
|Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
|https://www.ueh.edu.vn/?scrollTo=tuyen-sinh
|47
|Trường Đại học An ninh nhân dân
|https://dhannd.edu.vn/tuyensinh
|48
|Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM
|https://hcmut.edu.vn/tuyen-sinh-dh/dai-hoc-chinh-quy
|49
|Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
|https://dhcsnd.edu.vn/thong-bao-nha-truong
|50
|Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
|https://tuyensinh.iuh.edu.vn/diemChuan
|51
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin
|https://tuyensinh.uit.edu.vn/
|52
|Trường Đại học Công Thương TP.HCM
|https://ts.huit.edu.vn/dai-hoc
|53
|Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
|https://tuyensinh.ut.edu.vn/
|54
|Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu TP.HCM
|https://www.utc.edu.vn/
|55
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM
|https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/
|56
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh
|57
|Trường Đại học Kinh tế – Luật
|https://tuyensinh.uel.edu.vn/
|58
|Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở 2)
|http://ldxh.edu.vn/tuyen-sinh.html
|59
|Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
|http://www.uah.edu.vn/router/tuyen-sinh-dh-chinh-quy--577.html
|60
|Trường Đại học Luật TP.HCM
|https://ts.hcmulaw.edu.vn/
|61
|Trường Đại học Mở TP.HCM
|https://tuyensinh.ou.edu.vn
|62
|Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM
|https://hcmufa.edu.vn/
|63
|Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2
|https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh-2025/
|64
|Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
|https://tuyensinh.hub.edu.vn/thong-bao-he-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-57.html
|65
|Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
|https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/
|66
|Trường Đại học Sài Gòn
|https://tuyensinh.sgu.edu.vn/
|67
|Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM
|https://skdahcm.edu.vn/tuyen-sinh/
|68
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|https://tuyensinh.hcmute.edu.vn/#/dh-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-dh-chinh-quy
|69
|Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phân viện khu vực Miền Nam
|https://tuyensinh.vya.edu.vn/
|70
|Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
|https://tuyensinh.hcmue.edu.vn/
|71
|Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM
|https://upes.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/
|72
|Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
|https://tlus.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/
|73
|Trường Đại học Trần Đại Nghĩa
|https://tdnu.edu.vn/danh-muc/tuyen-sinh/
|74
|Trường Đại học Tài chính – Marketing
|https://tuyensinh.ufm.edu.vn/
|75
|Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
|https://hcmunre.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy
|76
|Trường Đại học Tôn Đức Thắng
|https://admission.tdtu.edu.vn/
|77
|Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
|https://hcmuc.edu.vn/blog/tuyen-sinh/
|78
|Trường Đại học Việt Đức
|https://vgu.edu.vn/vi/admission/bachelor-admission
|79
|Trường Đại học Y Dược TP.HCM
|https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/tuyen-sinh
|80
|Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|https://pqldt.pnt.edu.vn/vi/tuyen-sinh-dai-hoc
|81
|Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam
|https://actvn.edu.vn/
|82
|Học viện Kỹ thuật Quân sự (cơ sở 2)
|https://mta.edu.vn/
|83
|Học viện Hàng không Việt Nam
|https://tuyensinhhvhk.vaa.edu.vn/
|84
|Trường Đại học Hoa Sen
|https://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/
|85
|Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
|https://huflit.edu.vn/tuyen-sinh/
|86
|Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM
|https://dhv.edu.vn/enrollment
|87
|Trường Đại học Văn Lang
|https://tuyensinh.vlu.edu.vn/
|88
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh
|89
|Trường Đại học Văn Hiến
|https://tuyensinh.vhu.edu.vn/
|90
|Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
|https://stu.edu.vn/vi/268/thong-tin-tuyen-sinh-stu.html
|91
|Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
|https://tuyensinh.ntt.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-c34
|92
|Trường Đại học Gia Định
|https://giadinh.edu.vn/ts-dai-hoc
|93
|Trường Đại học Kinh tế – Tài chính
|https://www.uef.edu.vn/tuyen-sinh
|94
|Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
|https://siu.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/
|95
|Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị TP.HCM
|https://www.umt.edu.vn/vi-vn/
|96
|Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
|http://tuyensinh.hcmca.edu.vn/