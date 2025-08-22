Giáo dục Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 Tổng hợp link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025. Các link tra cứu kết quả trúng tuyển đại học năm 2025 nhanh, chính xác

Link tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2025 trên website của Bộ GD&ĐT

Thí sinh có thể kiểm tra trực tiếp trên cổng thông tin chính thức của Bộ theo các bước sau:

Truy cập website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

và đăng nhập bằng thông tin cá nhân.

Tên đăng nhập: CMND/CCCD hoặc mã định danh.

Mật khẩu: Mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, hoặc mật khẩu mới đã đổi.

Chọn mục “Tra cứu” ở góc trái màn hình.

Vào “Tra cứu kết quả xét tuyển sinh”, nhập số báo danh cùng mã xác nhận để tra cứu.

Danh sách nguyện vọng trúng tuyển sẽ hiển thị.

Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1, các nguyện vọng sau sẽ tự động chuyển sang trạng thái trượt.

Tra cứu điểm chuẩn tốt nghiệp THPT 2025 theo địa phương

Ngoài kết quả trúng tuyển, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm chuẩn tốt nghiệp THPT 2025 của từng tỉnh, thành phố. Bộ GD&ĐT sẽ cập nhật công khai trên hệ thống để thuận tiện cho việc tham khảo.

Link tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 trực tiếp trên website trường đại học

Ngoài hệ thống của Bộ, mỗi cơ sở đào tạo đều có cổng thông tin riêng:

Truy cập website chính thức của trường đã nộp hồ sơ.

Tìm mục “Tuyển sinh” hoặc “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Nhập mã số thí sinh hoặc số báo danh kèm thông tin cần thiết để xem kết quả.