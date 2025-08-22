Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025 Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025 từ 18 đến 25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.

Chiều 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm trúng chính thức ở khoảng 18 đến 25,55.

Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26-25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.

Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, giảm 3-5,2 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau: