Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 17:06

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025 từ 18 đến 25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.

Chiều 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm trúng chính thức ở khoảng 18 đến 25,55.

Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26-25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.

Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, giảm 3-5,2 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm mạnh

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần chờ đến khi nào?

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần chờ đến khi nào?

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Đọc tiếp

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần chờ đến khi nào?

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Thí sinh cần chờ đến khi nào?

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO