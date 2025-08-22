Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Công Thương TPHCM năm 2025 với phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 đến 24,5 điểm.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất 24,5; các ngành Marketing, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch… trên 24 điểm.

Trong khi đó, nhiều ngành khối kỹ thuật - công nghệ như Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử,... có điểm chuẩn phổ biến từ 18 – 23 điểm.

Theo phương thức học bạ THPT, điểm chuẩn trải rộng từ 20,33 đến 26,5 điểm. Trong đó, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục đứng đầu với 26,5; kế đến là Marketing, Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin, Du lịch… đều trên 25 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM từ 607 đến 800 điểm; ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt tuyệt đối 800.

Phương thức xét bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM ghi nhận phổ điểm 20,25 – 26,25 điểm, trong đó ngành Logistics tiếp tục cao nhất.