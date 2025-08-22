Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:14

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025 với điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2025.

Năm nay, ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành khác có điểm chuẩn cao bao gồm Marketing 23.25 điểm, Luật kinh tế 23.25 điểm, Luật 23.20 điểm và Công tác xã hội 22.75 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành của Trường Đại học Mở TPHCM năm 2025

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO