Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025 với điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2025.

Năm nay, ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành khác có điểm chuẩn cao bao gồm Marketing 23.25 điểm, Luật kinh tế 23.25 điểm, Luật 23.20 điểm và Công tác xã hội 22.75 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành của Trường Đại học Mở TPHCM năm 2025