Thứ Sáu, 22/8/2025
Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:06

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025 dao động từ 20,40 đến 27,00 điểm, tăng so với năm 2024

Ngày 22/8, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, dao động từ 20,40 đến 27,00 điểm, tăng so với năm 2024.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức cao nhất 27 điểm. Các nhóm ngành khác cũng có mức điểm nổi bật như: Máy tính & Công nghệ thông tin (25,10 – 25,60 điểm), Công nghệ kỹ thuật (23,20 – 26,00 điểm), Khoa học dữ liệu (25,00 điểm).

Một số ngành từng lấy điểm sàn trước đây đã tăng rõ rệt như: Kỹ thuật môi trường (23,00 điểm), Công trình thủy (22,50 điểm). Đặc biệt, những ngành/chuyên ngành tuyển sinh lần đầu đã ghi dấu ấn như: Đường sắt tốc độ cao & đô thị (22,45 điểm), Nghệ thuật & thiết kế (23,30 điểm).

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025- Ảnh 2.

      Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

