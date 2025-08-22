Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025 theo tất cả các phương thức xét tuyển. Từ ngày mai (23/8), thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển: https://tuyensinh.tmu.edu.vn
Trường Đại học Thương mại cho biết, từ ngày mai (23/8), thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển: https://tuyensinh.tmu.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại
|TT
|Mã tuyển sinh
|Tên ngành/Chương trình đào tạo
|Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển
|100
|402a
|402b
|409
|410
|500
|1
|TM01
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
|25.8
|105.333
|73.8
|25.8
|25.8
|2
|TM02
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|25.4
|102.667
|71.4
|25.4
|28.9
|25.4
|3
|TM03
|Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)
|25.1
|100.667
|69.6
|25.1
|25.1
|4
|TM04
|Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
|25.4
|102.667
|71.4
|25.4
|25.4
|5
|TM05
|Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|25.1
|100.667
|69.6
|25.1
|28.6
|25.1
|6
|TM06
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
|24.8
|99.12
|68.12
|24.8
|24.8
|7
|TM07
|Marketing (Marketing Thương mại)
|27.3
|115.333
|83.867
|27.3
|27.3
|8
|TM08
|Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.3
|108.667
|76.8
|26.3
|29.8
|26.3
|9
|TM09
|Marketing (Marketing số)
|27.5
|116.667
|85.333
|27.5
|27.5
|10
|TM10
|Marketing (Quản trị Thương hiệu)
|26.8
|112
|80.2
|26.8
|26.8
|11
|TM11
|Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.1
|107.333
|75.6
|26.1
|29.6
|26.1
|12
|TM12
|Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
|25.8
|105.333
|73.8
|25.8
|25.8
|13
|TM13
|Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24
|95.6
|64.6
|24
|27.1
|24
|14
|TM14
|Kế toán (Kế toán công)
|24.8
|99.12
|68.12
|24.8
|24.8
|15
|TM15
|Kiểm toán (Kiểm toán)
|25.7
|104.667
|73.2
|25.7
|25.7
|16
|TM16
|Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24
|95.6
|64.6
|24
|27.1
|24
|17
|TM17
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|27.8
|118.667
|87.533
|27.8
|27.8
|18
|TM18
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.6
|110.667
|78.733
|26.6
|26.6
|19
|TM19
|Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
|26.8
|112
|80.2
|26.8
|26.8
|20
|TM20
|Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.3
|108.667
|76.8
|26.3
|29.8
|26.3
|21
|TM21
|Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
|26.6
|110.667
|78.733
|26.6
|26.6
|22
|TM22
|Kinh tế (Quản lý kinh tế)
|25.1
|100.667
|69.6
|25.1
|25.1
|23
|TM23
|Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24.7
|98.68
|67.68
|24.7
|28.08
|24.7
|24
|TM24
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)
|26.1
|107.333
|75.6
|26.1
|26.1
|25
|TM25
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|25.4
|102.667
|71.4
|25.4
|28.9
|25.4
|26
|TM26
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)
|25.2
|101.333
|70.2
|25.2
|25.2
|27
|TM27
|Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)
|25
|100
|69
|25
|25
|28
|TM28
|Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử)
|27.6
|117.333
|86.067
|27.6
|27.6
|29
|TM29
|Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.5
|110
|78
|26.5
|30
|26.5
|30
|TM30
|Thương mại điện tử (Kinh doanh số)
|27.2
|114.667
|83.133
|27.2
|27.2
|31
|TM31
|Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)
|24.8
|99.12
|68.12
|24.8
|24.8
|32
|TM32
|Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24.2
|96.48
|65.48
|24.2
|27.38
|24.2
|33
|TM33
|Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
|26.1
|26.1
|26.1
|34
|TM34
|Luật kinh tế (Luật kinh tế)
|25.4
|25.4
|25.4
|35
|TM35
|Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24.7
|24.7
|28.08
|24.7
|36
|TM36
|Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
|25.1
|25.1
|25.1
|37
|TM37
|Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)
|25.6
|104
|72.6
|25.6
|25.6
|38
|TM38
|Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24.8
|99.12
|68.12
|24.8
|28.22
|24.8
|39
|TM39
|Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số)
|25.1
|100.667
|69.6
|25.1
|25.1
|40
|TM40
|Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại)
|27.4
|27.4
|27.4
|41
|TM41
|Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|26.8
|26.8
|26.8
|42
|TM42
|Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
|22.5
|89
|58
|22.5
|22.5
|43
|TM43
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
|22.5
|89
|58
|22.5
|25
|22.5
|44
|TM44
|Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
|24.8
|99.12
|68.12
|24.8
|28.22
|24.8
|45
|TM45
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến)
|25
|28.5
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/8/2025; nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại Trường ngày 3/9/2025.
Nhà trường lưu ý: Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 3/9/2025; Nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại Trường từ 15/9/2025 đến 20/9/2025. Trường ĐH Thương mại tổ chức khai giảng khóa học ngày 5/9.