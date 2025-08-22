Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025 theo tất cả các phương thức xét tuyển. Từ ngày mai (23/8), thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển: https://tuyensinh.tmu.edu.vn

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại

TT

Mã tuyển sinh

Tên ngành/Chương trình đào tạo

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển

100

402a

402b

409

410

500

1

TM01

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

25.8

105.333

73.8

25.8

25.8

2

TM02

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

25.4

102.667

71.4

25.4

28.9

25.4

3

TM03

Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)

25.1

100.667

69.6

25.1

25.1

4

TM04

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

25.4

102.667

71.4

25.4

25.4

5

TM05

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

25.1

100.667

69.6

25.1

28.6

25.1

6

TM06

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

24.8

99.12

68.12

24.8

24.8

7

TM07

Marketing (Marketing Thương mại)

27.3

115.333

83.867

27.3

27.3

8

TM08

Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.3

108.667

76.8

26.3

29.8

26.3

9

TM09

Marketing (Marketing số)

27.5

116.667

85.333

27.5

27.5

10

TM10

Marketing (Quản trị Thương hiệu)

26.8

112

80.2

26.8

26.8

11

TM11

Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.1

107.333

75.6

26.1

29.6

26.1

12

TM12

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

25.8

105.333

73.8

25.8

25.8

13

TM13

Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24

95.6

64.6

24

27.1

24

14

TM14

Kế toán (Kế toán công)

24.8

99.12

68.12

24.8

24.8

15

TM15

Kiểm toán (Kiểm toán)

25.7

104.667

73.2

25.7

25.7

16

TM16

Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24

95.6

64.6

24

27.1

24

17

TM17

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

27.8

118.667

87.533

27.8

27.8

18

TM18

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.6

110.667

78.733

26.6

26.6

19

TM19

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

26.8

112

80.2

26.8

26.8

20

TM20

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.3

108.667

76.8

26.3

29.8

26.3

21

TM21

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

26.6

110.667

78.733

26.6

26.6

22

TM22

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

25.1

100.667

69.6

25.1

25.1

23

TM23

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24.7

98.68

67.68

24.7

28.08

24.7

24

TM24

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)

26.1

107.333

75.6

26.1

26.1

25

TM25

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

25.4

102.667

71.4

25.4

28.9

25.4

26

TM26

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)

25.2

101.333

70.2

25.2

25.2

27

TM27

Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)

25

100

69

25

25

28

TM28

Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử)

27.6

117.333

86.067

27.6

27.6

29

TM29

Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.5

110

78

26.5

30

26.5

30

TM30

Thương mại điện tử (Kinh doanh số)

27.2

114.667

83.133

27.2

27.2

31

TM31

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)

24.8

99.12

68.12

24.8

24.8

32

TM32

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24.2

96.48

65.48

24.2

27.38

24.2

33

TM33

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)

26.1

26.1

26.1

34

TM34

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

25.4

25.4

25.4

35

TM35

Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24.7

24.7

28.08

24.7

36

TM36

Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)

25.1

25.1

25.1

37

TM37

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

25.6

104

72.6

25.6

25.6

38

TM38

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

24.8

99.12

68.12

24.8

28.22

24.8

39

TM39

Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số)

25.1

100.667

69.6

25.1

25.1

40

TM40

Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại)

27.4

27.4

27.4

41

TM41

Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)

26.8

26.8

26.8

42

TM42

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

22.5

89

58

22.5

22.5

43

TM43

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế

22.5

89

58

22.5

25

22.5

44

TM44

Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế

24.8

99.12

68.12

24.8

28.22

24.8

45

TM45

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến)

25

28.5



Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/8/2025; nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại Trường ngày 3/9/2025.

Nhà trường lưu ý: Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 3/9/2025; Nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại Trường từ 15/9/2025 đến 20/9/2025. Trường ĐH Thương mại tổ chức khai giảng khóa học ngày 5/9.