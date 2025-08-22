Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:10

Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2025 dao động từ 18,55 đến 22,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM thông báo mức điểm trúng tuyển vào 7 ngành đào tạo đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 18,55 đến 25,65 điểm.

Các ngành Luật và Quản trị – Luật lần lượt là 24,44 điểm và 23,76 điểm.

Trong khi đó, ngành có mức chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh, chỉ từ 18,55 điểm ở tổ hợp C00.

Hầu hết ngành đào tạo của trường đều ghi nhận điểm chuẩn giảm 1 đến hơn 4 điểm so với năm ngoái.

Mức giảm đáng kể nhất thuộc về ngành Quản trị kinh doanh (-4.44 điểm) và Luật Thương mại quốc tế với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), với mức giảm 4,35 - 4,44 điểm.

Ngoài ra, các ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng có điểm chuẩn dao động từ 19,85 đến 24,80 điểm tùy tổ hợp xét tuyển.

Ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 22,25 điểm.

Theo nhà trường, điểm chuẩn công bố áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3. Thí sinh ở khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên được cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO