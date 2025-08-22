Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2025 dao động từ 18,55 đến 22,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM thông báo mức điểm trúng tuyển vào 7 ngành đào tạo đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 18,55 đến 25,65 điểm.

Các ngành Luật và Quản trị – Luật lần lượt là 24,44 điểm và 23,76 điểm.

Trong khi đó, ngành có mức chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh, chỉ từ 18,55 điểm ở tổ hợp C00.

Hầu hết ngành đào tạo của trường đều ghi nhận điểm chuẩn giảm 1 đến hơn 4 điểm so với năm ngoái.

Mức giảm đáng kể nhất thuộc về ngành Quản trị kinh doanh (-4.44 điểm) và Luật Thương mại quốc tế với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), với mức giảm 4,35 - 4,44 điểm.

Ngoài ra, các ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng có điểm chuẩn dao động từ 19,85 đến 24,80 điểm tùy tổ hợp xét tuyển.

Ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 22,25 điểm.

Theo nhà trường, điểm chuẩn công bố áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3. Thí sinh ở khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên được cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.