Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025 hệ đại học chính quy với mức điểm cao nhất ngành Thương mại điện tử 28,83 điểm.
Chiều ngày 22/8/2025, Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 như sau:
|Mã ngành
|Tên ngành/CTĐT
|Điểm chuẩn
|7480202
|An toàn thông tin
|25.59
|7340204
|Bảo hiểm
|24.75
|7340116
|Bất động sản
|25.41
|EP09
|Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH
|26.29
|7480201
|Công nghệ thông tin
|25.89
|EP02
|Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)
|25.5
|7480104
|Hệ thống thông tin
|26.38
|7340405
|Hệ thống thông tin quản lý
|27.5
|7340301
|Kế toán
|27.1
|EP04
|Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)
|25.9
|EP15
|Khoa học dữ liệu
|26.13
|7480101
|Khoa học máy tính
|26.27
|7340401
|Khoa học quản lý
|26.06
|EP01
|Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD
|24.92
|7340302
|Kiểm toán
|28.38
|EP12
|Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)
|27.25
|7620114
|Kinh doanh nông nghiệp
|23.75
|7340120
|Kinh doanh quốc tế
|28.6
|EP05
|Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD
|26.4
|7340121
|Kinh doanh thương mại
|28.0
|7310104
|Kinh tế đầu tư
|27.5
|7310101
|Kinh tế học
|26.52
|EP13
|Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế
|25.41
|7620115
|Kinh tế nông nghiệp
|24.35
|7310105
|Kinh tế phát triển
|26.77
|7310106
|Kinh tế quốc tế
|28.13
|7850102
|Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
|23.5
|73101012
|Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế)
|25.8
|73101013
|Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế)
|26.79
|EP17
|Kỹ thuật phần mềm
|24.7
|7510605
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|28.61
|EP14
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)
|27.69
|7380101
|Luật
|25.96
|POHE4
|Luật kinh doanh
|25.5
|7380107
|Luật kinh tế
|26.75
|7380109
|Luật thương mại quốc tế
|26.44
|7340115
|Marketing
|28.12
|7220201
|Ngôn ngữ Anh
|26.51
|CLC1
|Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1
|25.25
|CLC2
|Nhóm ngành Chất lượng cao CLC2
|26.5
|CLC3
|Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3
|26.42
|TT1
|Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT1
|24.75
|TT2
|Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT2
|25.5
|EP03
|Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)
|26.78
|EP06
|Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD
|27.5
|7320108
|Quan hệ công chúng
|28.07
|7340408
|Quan hệ lao động
|25.0
|7340403
|Quản lý công
|25.42
|EPMP
|Quản lý công và chính sách (E-PMP)
|23.0
|7850103
|Quản lý đất đai
|24.38
|7340409
|Quản lý dự án
|26.63
|7850101
|Quản lý tài nguyên và môi trường
|24.17
|POHE6
|Quản lý thị trường
|24.66
|EP08
|Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD
|24.2
|7810103
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|26.06
|EP07
|Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD
|25.1
|EP18
|Quản trị giải trí và sự kiện
|25.89
|7810201
|Quản trị khách sạn
|26.25
|POHE1
|Quản trị khách sạn
|25.61
|EP11
|Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)
|24.25
|7340101
|Quản trị kinh doanh
|27.1
|EBBA
|Quản trị kinh doanh (E-BBA)
|25.64
|POHE5
|Quản trị kinh doanh thương mại
|26.29
|POHE2
|Quản trị lữ hành
|24.64
|7340404
|Quản trị nhân lực
|27.1
|7340201
|Tài chính - Ngân hàng
|27.34
|EP10
|Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH
|26.27
|POHE7
|Thẩm định giá
|24.55
|7310107
|Thống kê kinh tế
|26.79
|7340122
|Thương mại điện tử
|28.83
|7310108
|Toán kinh tế
|26.73
|EP16
|Trí tuệ nhân tạo
|25.44
|POHE3
|Truyền thông Marketing
|27.61
Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/8 và của Đại học Kinh tế Quốc dân từ 25 đến 31/8.
Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 sinh viên chính quy cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế.