Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội năm 2025 được quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo các phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành dao động 20,05 - 26.

Phương thức xét tuyển:

- 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

- 401: Thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA).

- 415: Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển.

- 409: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

- 500: Sử dụng phương thức khác.

Thí sinh bắt buộc phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định (trước 17 giờ 00 thứ bảy, ngày 30/8/2025).

Thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ trực tuyến (trước 17 giờ ngày 28/8/2025) và nộp hồ sơ trực tiếp (trong ngày 27-28/8/2025) tại Trường Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên (theo thông báo Hướng dẫn nhập học sẽ được cập nhật tiếp theo).