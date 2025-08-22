Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025 từ 15 đến 19 điểm. Tra cứu kết quả trúng tuyển vào UEF tại đây: https://www.uef.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển từ 15 - 19 điểm, cụ thể như sau:

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16 điểm với tổ hợp C01, 15 điểm với các tổ hợp còn lại

- Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: 19 điểm với tổ hợp C01, 18 điểm với các tổ hợp còn lại

- Xét học bạ điểm trung bình cả năm lớp 12: 18 điểm

- Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 600 điểm

- Xét kết quả thi V-SAT: 225 điểm

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn chi tiết ở hình bên dưới. Từ ngày mai (23/08/2025), các bạn có thể tra cứu kết quả trúng tuyển vào UEF tại đây: https://www.uef.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh

Thí sinh trúng tuyển ở tất cả các phương thức cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17:00 ngày 30/08, đồng thời làm thủ tục nhập học tại UEF trước 17:00 ngày 31/08 (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật).

UEF tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ THPT đến ngày 10/09/2025, theo tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 và điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 18 điểm (riêng với tổ hợp C01 là 19 điểm). Nhà trường hỗ trợ thí sinh làm thủ tục xét tuyển bổ sung từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn thí sinh hãy liên hệ ngay với Ban tư vấn Nhà UEF để được hướng dẫn kịp thời.