Giáo dục Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 dao động từ 17 đến 27,34. Ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao nhất.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, ngành Y khoa tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn với 27,34 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 26,45 điểm. Ngành Dược học lấy 23,65 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng với 16 điểm.