Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:05

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 dao động từ 17 đến 27,34. Ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao nhất.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, ngành Y khoa tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn với 27,34 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 26,45 điểm. Ngành Dược học lấy 23,65 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng với 16 điểm.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Đọc tiếp

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO