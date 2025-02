Xây dựng Đảng Diễn Thọ phấn đấu trở thành xã phát triển kinh tế trong tốp đầu của huyện Diễn Châu Trong 2 ngày (20 - 21/2), Đảng bộ xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện uỷ Diễn Châu chọn đại hội điểm, là đơn vị thứ hai trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đăng Quang Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Diễn Châu và 200 đảng viên chính thức.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Diễn Thọ đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 22 tiêu chí, đến nay đã có 20/22 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, đáng chú ý như: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên địa bàn xã đạt 11,9%; tổng giá trị sản xuất năm 2020 là 332,5 tỷ đồng, đến cuối năm 2024 là 638,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 70,1 triệu đồng/người/năm.

Đại biểu điều hành Đại hội Đảng bộ xã Diễn Thọ khoá XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hương



Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần; các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại tăng nhanh và có tính bền vững.

Đồng chí Hoàng Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thọ khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội đã đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Hiện, xã có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó trường Tiểu học và Mầm non đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thu Hương

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác “dân vận khéo”, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được thực hiện tốt.

Xã Diễn Thọ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thu Hương

Đảng bộ xã Diễn Thọ xác định 3 khâu đột phá: Tập trung đẩy mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- dịch vụ được duy trì; tạo điều kiện việc làm, nâng cao thu nhập đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng tỷ lệ khá, giàu trên địa bàn xã; Tập trung đẩy nhanh, mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2025 - 2030.

Đảng viên xã Diễn Thọ tham dự đại hội, đại diện cho 477 đảng viên toàn xã. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Quang Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đặng Quang Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo phát triển dịch vụ, thương mại; khai thác, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nư­ớc, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu tại đại hội biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Thọ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hương



Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra. Với quyết tâm xây dựng Diễn Thọ sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao và từng bước đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu trở thành xã phát triển kinh tế trong tốp đầu của huyện, là cực tăng trưởng đầu tàu vùng phía Nam huyện Diễn Châu.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thu Hương

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đồng khóa mới; bầu đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thọ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025- 2030.