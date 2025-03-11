Tôn vinh bằng hệ số lương đặc thù Tháng 11 về, nhắc chúng ta về truyền thống "tôn sư trọng đạo", nhưng cũng chỉ ra tồn tại, bất cập suốt nhiều năm qua: Chúng ta tôn vinh nhà giáo bằng những mỹ từ đẹp đẽ nhất, nhưng lại để họ chật vật trong bài toán "cơm áo gạo tiền". Sự "cao quý" đó, vì thế, đôi khi trở nên mong manh... Nó khiến không ít nhà giáo phải rời bục giảng, khiến nhiều sinh viên ưu tú nhất ngần ngại chọn sư phạm, và đâu đó vô hình trung tạo ra góc khuất tiêu cực trong môi trường giáo dục. Bởi vậy, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp mới cho nhà giáo, ngay trước thềm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, thì đây không đơn thuần là tin tức thời sự về chính sách. Nhiều người xem đây là một tín hiệu văn hóa quan trọng. Lần đầu tiên, dường như chúng ta đang có một nỗ lực hệ thống và quyết liệt nhất để "định lượng" sự cao quý bằng những quy định pháp lý cụ thể. Đề xuất chính sách này là bước đi bản lề để đưa vị thế nhà giáo từ một biểu tượng tinh thần trở về với giá trị vật chất tương xứng, đúng với chủ trương "lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp".

Thực tế bấy lâu nay, chúng ta vẫn quen dùng thước đo của một viên chức hành chính thông thường để áp vào một nghề nghiệp có tính đặc thù cao nhất - nghề "trồng người". Nói vậy là bởi, lao động sư phạm không kết thúc khi tiếng trống tan trường vang lên; sau giờ hành chính, họ còn có trách nhiệm chuẩn bị giáo án đến khuya, ngày ngày đối diện với áp lực vô hình từ hàng trăm cặp mắt phụ huynh và cả sự kỳ vọng của xã hội. Dự thảo Nghị định này đã dám nhìn thẳng vào sự thật đó và đưa ra một giải pháp mang tính "phá băng", đó là áp dụng "hệ số lương đặc thù". Theo dự thảo, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số này. Cụ thể, giáo viên mầm non - những người chịu áp lực công việc lớn nhất, kiêm nhiệm từ vai trò người cô, người mẹ đến nhân viên phục vụ - được hưởng mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng. Các chức danh nhà giáo khác hưởng mức 1,15. Công thức tính lương mới theo dự thảo sẽ là: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù. Về mặt toán học, đây là một sự gia tăng đáng kể. Song từ góc độ văn hóa, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Con số 1,15 hay 1,25 không chỉ là tiền, mà là sự thừa nhận chính thức của Nhà nước, của cả xã hội rằng lao động của nhà giáo là lao động đặc thù và phải được đãi ngộ đặc thù. “ Công thức tính lương mới theo dự thảo sẽ là: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù. Đây là một sự sòng phẳng cần thiết. Chúng ta không thể đòi hỏi sự tận tâm tuyệt đối từ một người thầy mà lại trả cho họ mức lương không đủ để tái tạo sức lao động, không đủ để họ an tâm nuôi sống gia đình. Khi người thầy được "giải phóng" khỏi nỗi lo tài chính, họ mới có thể toàn tâm toàn ý giữ trọn sự "cao quý" của nghề nghiệp. Khi họ sống được bằng lương, những tiêu cực như dạy thêm tràn lan hay áp lực "phong bì" sẽ tự khắc bị đẩy lùi. Nói cách khác, sự tôn vinh bằng lời nói dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng sự tôn vinh bằng một chính sách đảm bảo cho họ sống được, sống tốt mới là nền tảng vật chất bền vững nhất cho vị thế người thầy trong xã hội hiện đại.