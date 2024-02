Đô Lương: Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc dịp Tết 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1,5 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Đô Lương đã phát hiện 71 vụ, đấu tranh, bắt giữ 83 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật các loại.

Chiều 5/2, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đô Lương.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán và tàng trữ trái phép 84 khối pháo vào ngày 3/2/2024. Ảnh: Ngọc Phương

Sau hơn 1,5 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Đô Lương đã phát hiện 71 vụ, đấu tranh, bắt giữ 83 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật các loại. Trong đó phá thành công 3 chuyên án về ma túy, đánh bạc và pháo. Tang vật thu giữ: 37,347g ma túy các loại ma túy; hơn 220kg pháo; 0,5 tấn đường cát; 0,5 tấn gạo; 07 chỉ vàng và một số tang vật có liên quan khác. Lập hồ sơ, đưa 3 đối tượng vào cơ sở giáo dục - trường giáo dưỡng; 4 hồ sơ cai nghiện bắt buộc và 12 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Đô Lương và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Phương

Trao tặng Giấy khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Ngọc Phương

Trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao thành tích nổi bật của tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đô Lương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng Công an Đô Lương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.