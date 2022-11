Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 khảo sát thực tế tại các địa phương ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 đã làm việc với một số địa phương về phát triển vùng Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với đẩy mạnh liên kết phát triển vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An; định hướng phát triển của thị xã Thái Hòa trở thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Ngày 18/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với thị xã Hoàng Mai về phát triển vùng Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với đẩy mạnh liên kết phát triển vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An; với thị xã Thái Hoà để định hướng phát triển của thị xã trở thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.

Đẩy mạnh liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ

Vùng Hoàng Mai - Đông Hồi nằm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Theo Quyết định 1447/QĐ-TTg, ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 đã xác định đây là vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực Bắc Trung Bộ với các ngành kinh tế chủ đạo gắn liền với kinh tế biển.

Trong những năm qua, thị xã Hoàng Mai phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tập trung xây dựng, phát triển gắn với tập trung phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai, Đông Hồi và Cảng biển Đông Hồi.

Theo đó, KCN Hoàng Mai 1 có diện tích 264,77 ha do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; hiện nay đã san lấp hoàn thành khoảng 130 ha, hoàn thành 4 tuyến đường nội bộ với tổng chiều dài 4,652 km, 2 cầu bắc qua Kênh Nhà Lê và cơ bản hoàn thành Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước thải, nhà điều hành, cổng, hàng rào, cây xanh. Đến nay đạt khoảng 80% khối lượng hạ tầng toàn KCN với giá trị khoảng 303 tỷ đồng.

KCN Hoàng Mai 2 có diện tích 343,69 ha. Hiện Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đang đề xuất đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023.

Đến nay, tại KCN Hoàng Mai và Đông Hồi đã thu hút được 26 dự án đầu tư; trong đó có 6 dự án FDI và 20 dự án đầu tư trong nước; đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.162 lao động.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác thảo luận, trao đổi làm rõ hơn tầm quan trọng của quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đối với thị xã Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An.

Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy hoạch Nam Thanh - Bắc Nghệ; kiến nghị đề xuất Trung ương để phát triển liên kết vùng; cơ chế, ưu đãi, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam; Tiêu chí để phát triển đô thị; chính sách để thúc đẩy nông nghiệp thủy sản của Hoàng Mai. Đề nghị tỉnh bổ sung nội dung báo cáo liên quan đến vấn đề cảng biển, khẳng định sự cần thiết phải phát triển cảng Đông Hồi.

Thị xã Thái Hòa tiến tới đô thị loại III

Buổi chiều, đoàn công tác có cuộc làm việc với thị xã Thái Hòa về tình hình thực trạng, định hướng phát triển của thị xã Thái Hòa trở thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Theo báo cáo của thị xã Thái Hòa, thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TU ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”, thị xã đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng trên các lĩnh vực.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đô thị loại III của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến thời điểm hiện nay thị xã đã đạt được 71,5/75,0 điểm tối thiểu theo yêu cầu của đô thị loại III (tối thiểu 3,5 điểm).

Trao đổi cuộc làm việc, đoàn công tác thảo luận, trao đổi làm rõ những nội dung liên quan về cơ chế chính sách của Trung ương của tỉnh đối với việc định hướng xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III, cơ cấu kinh tế, kết quả thu hút đầu tư; việc quy hoạch, định hướng phát triển cần phải định hình rõ chức năng của đô thị trung tâm trong tương lai,...

Tại cuộc làm việc, thị xã Thái Hòa đề xuất Trung ương cho phép thị xã thành lập đội quản lý trật tự đô thị. Đề nghị xem xét điều chỉnh tiêu chí tính số liệu thu nhập bình quân đầu người trong tiêu chí đô thị loại III theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để đáp ứng tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030 thị xã đề nghị tỉnh xem xét, thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính của thị xã để sớm triển khai thực hiện.

Thị xã đề nghị tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An, đổi mới mô hình hoạt động để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả thị xã Thái Hòa đạt được trên các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kinh tế - xã hội miền Tây là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An; phát triển đô thị là định hướng đúng đắn của tỉnh. Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương gợi mở: Để xây dựng thị xã Thái Hoà thành đô thị vùng Tây Bắc Nghệ An, địa phương cần xác định đặc thù đô thị Thái Hoà so với các đô thị khác để có cơ chế và giải pháp phát triển. Đồng thời xác định rõ tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế; đi đầu trong phát triển kinh tế và phải có tính động lực, lan tỏa trong vùng./.