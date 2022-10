Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Kỳ Sơn

Tin mới

Xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố (Baonghean.vn)- Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa, dự kiến Nhà máy Thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương sẽ vận hành xả nước hồ từ 21h ngày hôm nay (6/10).

Rơi cả người lẫn xe máy xuống khe, người đàn ông tử vong (Baonghean.vn) - Chiều ngày 06/10/2022, chính quyền xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương (Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.

Hình ảnh Công an thi hành lệnh bắt bị can đối với chủ tịch xã về tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ (Baonghean.vn) - Ngày 06/10/2022, Công an Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Hợp vừa phá chuyên án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” , trong đó có một chủ tịch xã.

6.584 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh (Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 8,7 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua Nhật Bản Quân đội Hàn Quốc cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã áp sát bán đảo Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh răn đe. Trong khi đó, sáng 6/10, Triều Tiên thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo khác.

Chuyện V-League và các đội trẻ (Baonghean.vn) - Nhiều đội bóng chỉ đủ “nuôi” đội 1, còn các tuyến trẻ thì đến đâu hay đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng ở V-League nhờ vô vàn những cách thức co kéo.

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 500 triệu đồng giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai (Baonghean.vn)- Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi thư thăm hỏi, ủng hộ 500 triệu đồng góp phần cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.



Các cơ quan, đơn vị tiếp tục ủng hộ người dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Ngày 6/10, các cơ quan, đơn vị tiếp tục ủng hộ người dân vùng lũ Kỳ Sơn, Tương Dương.



Buôn ma túy từ mối của bạn tù, gã đàn ông lĩnh án tử (Baonghean.vn) - Trong thời gian chấp hành án tù về tội liên quan đến ma túy, Sơn đã dò hỏi bạn tù về mối mua “hàng”. Ra tù, từ thông tin đó, Sơn đã mua gần 6kg ma túy và bị tòa tuyên án tử hình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại huyện Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Chiều 6/10, Đảng ủy xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Chỉ còn 6 xóm ở Thanh Chương bị cô lập (Baonghean.vn) - Nước lũ đang rút nhanh, chính quyền địa phương các xã vùng lũ đang chỉ đạo nhân dân nước rút đến đâu dọn sạch môi trường đến đó.

Đậu mùa khỉ có phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục? Nhiều người cho rằng đậu mùa khỉ là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, theo BS.CK2 Đoàn Văn Lợi Em, đậu mùa khỉ không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng hành vi quan hệ tình dục có thể là yếu tố thuận lợi làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương ở Tân Kỳ, Nghệ An (Baonghean.vn) - Vào lúc 6h30 sáng 06/10, tại ngã tư Tân Đồng - Tân Phú, huyện Tân Kỳ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ca mang biển kiểm soát: 37F-002,06 chở công nhân Nhà máy may Minh Anh (đi hướng Quỳ Hợp xuống Tân Kỳ) va chạm với xe đầu kéo, biển kiểm soát: 37R- 03876 đi hướng ngược lại.

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên (Baonghean.vn) - Trong cuộc điện đàm sáng ngày 6/10, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Seoul cho biết.

Công đoàn huyện Tân Kỳ thăm hỏi 24 công nhân bị nạn trên đường đi làm (Baonghean.vn) - Ngay sau khi nhận được tin xe chở công nhân Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ gặp tai nạn trên đường đi làm, Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên những công nhân bị nạn.

Rau xanh tăng giá mạnh sau lũ (Baonghean.vn) - Mưa lũ kéo dài khiến hơn 11.000ha hoa màu bị hư hại, trong đó, phần lớn là diện tích rau vụ đông. Hiện, các vùng sản xuất rau màu trọng điểm như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn… đang chờ nước rút, nắng hửng để gieo trồng lại.

Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét (Baonghean.vn)- Sau trận lũ quét kinh hoàng khiến nhiều học sinh ở 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ chịu cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa, sách vở bị cuốn trôi và đất đá vùi lấp, các cán bộ, giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn đã đồng hành cùng các em, tổ chức ăn ở cho học sinh tại Ký túc xá của trường để ổn định việc học tập.

Số 13342 ngày 6-10-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13342 ngày 6-10-2022

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 6/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Xe chở công nhân bị tai nạn ở Tân Kỳ, 24 người phải nhập viện (Baonghean.vn) - Trên đường chở công nhân của công ty may đi làm, chiếc xe khách va chạm với xe đầu kéo.

Tuyến đường Tây Sơn - Mường Xén sạt lở nghiêm trọng sau lũ quét (Baonghean.vn) - Sau trận lũ dữ, tuyến đường huyết mạch này chưa biết bao giờ mới có thể thông tuyến trở lại.

Nghệ An: Khởi tố, bắt khẩn cấp chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm (Baonghean.vn) - Ngày 06/10, Công an Nghệ An cho biết: Công an huyện Quỳ Hợp vừa phá chuyên án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có 1 Chủ tịch xã.

Đi tìm nguyên nhân trận lũ nặng nề tại thị xã Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Trận lũ kéo dài từ đêm 29 đến hết ngày 30/9 tại thị xã Hoàng Mai đã khiến cho 8/10 phường, xã tại địa phương này bị ngập nặng. Đã có nhiều câu hỏi được người ta đưa ra sau khi lũ đi qua.

Người dân vùng rốn lũ Hưng Nguyên dọn vệ sinh, đưa tài sản về nhà (Baonghean.vn) - Sau 6 ngày chìm trong biển nước, đến sáng 6/10, nước lũ tại các vùng hạ lưu huyện Hưng Nguyên đã cơ bản rút hết, cuộc sống của bà con dần trở lại bình thường.

Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh (Baonghean.vn) - Sáng 6/10, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.