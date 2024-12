Xã hội Đoàn công tác Học viện Quốc phòng học tập, nghiên cứu thực tế tại Nghệ An Sáng 11/12, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế Khóa 6, Học viện Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Kim Cương - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến học tập, nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện đào tạo; Đại tá Paul Bradley Manning - Lớp trưởng, Lớp Học viên Khóa 6, Học viện Quốc phòng; cùng cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế Khóa 6, Học viện Quốc phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở ngoại vụ; cùng dự có thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Trọng Kiên



Tại cuộc làm việc, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo nhanh một số thành tựu về chính trị, kinh tế, đặc biệt là về tình hình quốc phòng, quân sự địa phương: Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin đối ngoại giữa các tỉnh, huyện có chung đường biên giới để trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới; hỗ trợ xây dựng cơ sở chính trị, làm công tác dân vận và nắm tình hình địa bàn; Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo lộ trình Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Tổ chức 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phối hợp giữa quân sự, công an trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia…

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tập huấn, hỗ trợ, tăng cường các hoạt động đối ngoại quân sự thực sự có hiệu quả, chất lượng.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Kim Cương – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng trao tặng kỷ vật truyền thống Học viện Quốc phòng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Qua học tập, nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Kim Cương – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng thay mặt cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế Khóa 6, Học viện Quốc phòng gửi lời chúc mừng những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2024. Đồng thời khẳng định, những trải nghiệm thực tế tại Nghệ An là cơ hội quý để cán bộ, học viên nâng cao trình độ, nghiên cứu lý luận trong quá trình giảng dạy, học tập, nhất là những nội dung từ thực tiễn hoạt động quân sự - quốc phòng./.