Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn vừa tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đại diện Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Hợp lực, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Toàn cảnh Hội nghị Thương mại quốc tế tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam) năm 2025. Ảnh: Đặng Hằng

Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc

Trong chuỗi hoạt động tại Trung Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị Thương mại quốc tế tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) với tỉnh Nghệ An (Việt Nam) năm 2025. Sự kiện này thu hút sự tham gia của chính quyền và Hiệp hội Xúc tiến phát triển khu công nghiệp Tô Châu, cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tại thành phố Tô Châu.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An và các hiệp hội, doanh nghiệp đã trao đổi các cơ chế, chính sách của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong hoạt động logistics, thương mại điện tử, giải pháp phát triển khu công nghiệp, tác động của chính sách thuế ở Việt Nam và thế giới trong bối cảnh hiện nay…

Ông Li Ming - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Hội Thương mại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tại Quảng Đông phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đặng Hằng

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị Thương mại quốc tế tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam) năm 2025. Ảnh: Đặng Hằng

Tại Trung Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham gia Hội nghị Thương mại quốc tế tỉnh Tứ Xuyên với tỉnh Nghệ An năm 2025 với sự tham gia của ông Li Ming - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Hội Thương mại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tại Quảng Đông, cùng 120 đại biểu đến từ các hiệp hội, doanh nghiệp tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Tại hội nghị, ông Li Ming, đại diện cho các đơn vị phối hợp và Hiệp hội Doanh nghiệp ngành nghề tỉnh Tứ Xuyên nhấn mạnh rằng: “Vươn ra ngoài - Đón vào trong” luôn là một trong những trọng tâm của công tác hiệp hội. Hội nghị lần này nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, kêu gọi các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội với tiềm năng tự nhiên của tỉnh Nghệ An và Tứ Xuyên để đẩy mạnh hợp tác, đầu tư phát triển.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tổ chức ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Đặng Hằng

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cùng các doanh nghiệp đã trao đổi về các giải pháp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logictics, ngân hàng thương mại, phát triển các ngành hàng sản xuất cung ứng dịch vụ phát triển công nghiệp, xây dựng… Trên cơ sở đó, có những đề xuất thiết lập đầu mối, tăng cường các hoạt động hợp tác, hỗ trợ công tác kết nối, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Tứ Xuyên đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Nghệ An cam kết “5 sẵn sàng”

Tại các hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ chính quyền địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp của Trung Quốc đã dành thời gian tiếp đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và hỗ trợ kết nối, đồng hành trong công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2025 tại Trung Quốc.

Đồng chí Bùi Thanh An trao đổi với doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Đặng Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh những tiềm năng và lợi thế của tỉnh trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và thương mại…

Đồng chí Bùi Thanh An cũng thông tin kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An thời gian qua, trong đó, 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024), Nghệ An là 1 trong 10 địa phương của Việt Nam có kết quả thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách đầu tư hấp dẫn, Nghệ An đang tiếp tục trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm cơ sở sản xuất của Tập đoàn Radiant - Opto Electronics tại thành phố Tô Châu (Trung Quốc). Ảnh: Đặng Hằng

Nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi tìm hiểu, khảo sát đầu tư vào tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với Phòng Xúc tiến đầu tư thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Theo đó, các bên sẽ tăng cường thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào Nghệ An và Tứ Xuyên, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ở cấp địa phương.

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An (Việt Nam) và Phòng Xúc tiến đầu tư thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ký Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư. Ảnh: Đặng Hằng

Trong chuyến công tác, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã thăm các cơ sở sản xuất, làm việc với các nhà đầu tư đã đầu tư vào Nghệ An tại Trung Quốc như: Tập đoàn Radiant - Opto Electronics tại thành phố Tô Châu và Tập đoàn Sunny Optical tại thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Các tập đoàn này đã đầu tư những dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị quang học thông minh có giá trị sử dụng nhiều vào đời sống xã hội tại Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn Radiant tại tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Đặng Hằng

Quá trình làm việc, các nhà đầu tư cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong việc triển khai dự án, trao đổi một số chính sách thuế trong giai đoạn hiện nay, đề xuất chính quyền tỉnh quan tâm mở các tuyến đường bay thẳng từ Nghệ An đến Trung Quốc. Cùng đó, tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động…

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn Sunny tại thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: Đặng Hằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An đã trao đổi những giải pháp đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, cam kết luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An vào cuộc tích cực, đồng hành với các nhà đầu tư để cùng phát triển; trong đó, tỉnh cam kết “5 sẵn sàng”, gồm: Sẵn sàng quy hoạch, sẵn sàng hạ tầng kết nối, sẵn sàng mặt bằng sạch, sẵn sàng nguồn nhân lực và sẵn sàng hỗ trợ thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi vào Nghệ An.