Xây dựng Đảng Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức Chiều tối 14/6 (giờ địa phương), tại Berlin, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở CHLB Đức. Ảnh: Quang Đặng

Đoàn do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ.

Tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Quang Minh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi với Đại sứ Vũ Quang Minh một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh thời gian tới.

Tuy đạt được nhiều thành tựu, tuy vậy tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu vực miền Tây rộng lớn, vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển.

Qua đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Đại sứ Vũ Quang Minh và Đại sứ quán ủng hộ, kết nối, hỗ trợ tỉnh mở rộng thêm các đối tác ở châu Âu, đặc biệt là tại Đức trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế biển, cảng biển, cơ khí chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… cũng như hỗ trợ để có thể kết nối hiệu quả với các hiệp hội doanh nghiệp của Đức như: Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Cho biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện nay có 2 dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức với tổng mức đầu tư là gần 156 tỷ đồng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy kêu gọi các tổ chức của Đức hỗ trợ tỉnh Nghệ An các khoản viện trợ ODA, NGO trên các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn kết hợp giảm nghèo bền vững.

Tại Đức hiện có khoảng 200 ngàn người Việt sinh sống chủ yếu tại các thành phố: Berlin, Frankfurt, Leipzig… trong đó có nhiều kiều bào quê Nghệ An. Hội đồng hương Nghệ An tại Đức (được thành lập từ tháng 5/2010), đã trở thành ngôi nhà chung của các thế hệ người Nghệ An tại Đức, là một trong những hội đoàn mạnh, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hướng về đất nước, quê hương nhất là những lúc bị thiên tai, bão lụt…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức nói chung, trong đó có con em người Nghệ An đang sinh sống, học tập, lao động thuận lợi.

Tại cuộc làm việc, các cán bộ Đại sứ quán theo lĩnh vực phụ trách đã thông tin với đoàn về tình hình liên quan.

Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Đại sứ Vũ Quang Minh, trao đổi tại cuộc làm việc, chúc mừng chuyến công tác của đoàn tại Hà Lan và Anh rất thành công; bày tỏ ấn tượng và vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt Nghệ An không chỉ thu hút FDI đạt kết quả cao, mà còn thu hút được các nhà đầu tư rất chất lượng trên lĩnh vực công nghệ.

Đại sứ Vũ Quang Minh đã thông tin với đoàn về mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2025).

Đó là điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác Đức. Trước các đề xuất của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ đồng tình cao và gợi mở thông qua các cơ quan của Đức tại Việt Nam như: Phòng Thương mại - Công nghiệp Đức, Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh, có thể kết nối, làm việc trực tiếp để thông tin, quảng bá với các đối tác.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Vũ Quang Minh. Ảnh: Quang Đặng

Đại sứ Vũ Quang Minh tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Quang Đặng

Về phần mình, tại Đức, bằng tình cảm và trách nhiệm với Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò để hỗ trợ kết nối, quảng bá, thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An với các doanh nghiệp của Đức, đặc biệt là các lĩnh vực mà Nghệ An có điều kiện, thế mạnh và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới như: năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh; phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ; hợp tác về lao động, việc làm… cũng như vận động các nguồn vốn ODA.

Đại sứ Vũ Quang Minh đồng thời đề nghị, tỉnh và các doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới hoạt động xúc tiến đầu tư tại Đức vào năm 2025, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Đặng

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức cho biết, cộng đồng người Việt tại Đức hội nhập tích cực, có vị thế, uy tín trong xã hội sở tại; bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá cao cộng đồng kiều bào quê Nghệ An, cũng như hiệu quả hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại Đức.