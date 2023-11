Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cán bộ trong Đại sứ quán.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào chiều tối 8/11 (giờ địa phương). Ảnh: Phan Tú

Chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Nghệ An trong giai đoạn này hết sức có ý nghĩa, khi 2 nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là mức cao nhất trong quan hệ song phương của Việt Nam, mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặt ra nhiều cơ hội hợp tác, nhiều triển vọng phát triển giữa 2 quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã trao đổi những kết quả hợp tác của Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tích cực thúc đẩy hoạt động ngoại giao kinh tế giữa 2 nước và hỗ trợ, kết nối các địa phương trong các hoạt động hợp tác với các đối tác của Hoa Kỳ.

Đại sứ đánh giá cao tỉnh Nghệ An khi lựa chọn Hoa Kỳ là đối tác để thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay ngay sau các chuyến thăm cấp cao giữa 2 nước. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tích cực cho tỉnh trong việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại sứ quán và làm việc với đồng chí Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng; đồng thời trân trọng cảm ơn Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất hiệu quả của Đại sứ quán trong kết nối, sắp xếp chu đáo các hoạt động của đoàn tại Hoa Kỳ, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ kết nối cho tỉnh Nghệ An tiếp xúc với các đối tác quan trọng của Hoa Kỳ về đầu tư, thương mại...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đã thông tin khái quát đến Đại sứ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng; báo cáo với Đại sứ kết quả làm việc của đoàn tại thành phố Dallas, bang Texas.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Phan Tú

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này, tỉnh Nghệ An mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ. Vì vậy, tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và cá nhân đồng chí Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục hỗ trợ, là cầu nối quan trọng giúp Nghệ An kết nối, tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư của các đối tác Hoa Kỳ vào Nghệ An.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng và tin tưởng Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng sẽ có nhiệm kỳ thành công, có nhiều đóng góp vào mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như mối quan hệ của các đối tác Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An.