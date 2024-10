Sức khỏe Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại Nghệ An Sáng 1/10, đoàn công tác liên ngành Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho các cháu sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe trẻ em tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tặng quà cho gia đình trẻ sinh non đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác liên ngành do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế. Cùng tham gia với đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, lãnh đạo huyện Nam Đàn, lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đoàn công tác liên ngành đã đến thăm, tặng 100 suất quà cho các thai phụ, sản phụ, trẻ sơ sinh, trẻ sinh non đang được điều trị, chăm sóc ở đây. Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình những trẻ sơ sinh, sinh non và các thai phụ, sản phụ cố gắng thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên thai phụ đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe trẻ em tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030"; việc xây dựng, ban hành các văn bản, chính sách của địa phương về chăm sóc sức khỏe trẻ em và kết quả triển khai thực hiện...

Cùng với đó, đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; việc khám chữa bệnh cho trẻ em tại các cơ sở y tế; chăm sóc và phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật và tàn tật; bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; tình hình thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em...

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tại Trạm Y tế xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã Nam Thanh thời gian qua. Đồng thời, đoàn cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn và ngành Y tế tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình dinh dưỡng cho trẻ.

Đoàn công tác cũng đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em của cấp uỷ, chính quyền xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn và ngành Y tế để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.