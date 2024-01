Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 16/1, Đoàn Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do, Hàn Quốc về Nam Đàn, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt di tích Kim Liên.

Đoàn công tác do Ngài Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và hành chính tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn.

Về phía HĐND tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Ngài Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và hành chính tỉnh Gyeonggi - Do dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu tỉnh Gyeonggi - Do bày tỏ thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Được ký kết biên bản ghi nhớ từ năm 2013, trong hơn 10 năm qua, hoạt động phối hợp của Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do, Hàn Quốc và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên cũng như trao đổi và hợp tác giữa hai vùng. Hai bên đã có nhiều hoạt động tích cực, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn hai tỉnh.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về quê hương và những kỷ vật gắn liền với những năm tháng thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do và HĐND tỉnh Nghệ An cùng thống nhất, tiếp tục vun đắp mối quan hệ 2 tỉnh phát triển bền vững.

Đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người tại đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến thăm Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về nơi Người sinh ra và gắn bó trong những năm tháng thuở thiếu thời.

Ngài Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và hành chính tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân của Người tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người cùng các anh hùng liệt sĩ tại đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.