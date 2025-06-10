Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục Nghề nghiệp Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 6/10, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhằm khảo sát việc thực hiện luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi năm 2018), Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục Nghề nghiệp (sửa đổi).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc.

PGS, TS Cao Danh Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh báo cáo kết quả thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 trong nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều góp ý từ thực tiễn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có tổng 256 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Nhà trường tuyển sinh và đào tạo 4 ngành trình độ thạc sĩ, 16 ngành trình độ đại học và 26 ngành trình độ cao đẳng. Quy mô tuyển sinh hàng năm của trường đạt từ 2.700 - 3.200 học viên, sinh viên; riêng năm 2025, tuyển sinh được 3.246 sinh viên, học viên.

Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, bình quân tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 94%, đặc biệt các ngành kỹ thuật đạt 100%. Trường đóng góp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, khi có khoảng 2/3 người học là con em Nghệ An, phục vụ nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, các khu công nghiệp Vsip, khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An, khu công nghiệp Nam Cấm… và ngoài tỉnh. Hiện nay, nhà trường đảm bảo mức tự chủ chi thường xuyên 87%.

TS Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường góp ý, đề xuất một số vấn đề về 2 dự thảo sửa đổi luật. Ảnh: Mai Hoa

Theo khẳng định từ lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, việc triển khai Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, đã giúp nhà trường củng cố nền tảng pháp lý, kiện toàn tổ chức, mở rộng đào tạo, tăng cường kiểm định chất lượng, đổi mới quản trị, phát triển nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách - Trần Nhật Minh nêu một số vấn đề cần được làm rõ trong góp ý, kiến nghị từ phía nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, quá trình triển khai hai luật đặt ra một số khó khăn, hạn chế. Như quyền tự chủ của nhà trường chưa được thực hiện toàn diện, nhất là liên quan đến bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, biên chế, đầu tư mua sắm tài sản vẫn phải xin ý kiến Bộ chủ quản, làm giảm tính linh hoạt trong quản trị; trong công tác học sinh, sinh viên….

Nhiều quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 chưa đồng bộ với Luật Viên chức, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý tài sản công, dẫn đến việc tự chủ về nhân sự, tổ chức bộ máy và tài chính còn bị ràng buộc.

Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đang còn hình thức, chưa thật sự phát huy vai trò; việc xác định thẩm quyền và trách nhiệm giữa Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Đảng ủy chưa rõ ràng, lúng túng, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành cơ chế quản trị đại học hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Hồ Thị Châu Loan nêu một số vấn đề tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh góp ý, bổ sung nhiều nội dung vào dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Trong đó có quy định chặt chẽ trong tuyển sinh, tránh cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến phân tán nguồn lực; đề nghị bỏ khâu trung gian trong giáo dục đại học để phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; bổ sung quyền tự chủ về cơ cấu tổ chức, bộ máy và tự chủ hợp tác quốc tế; bổ sung thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, gắn quy định việc vận hành, sử dụng quỹ này.

Đối với dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); nhà trường cũng đã có những góp ý cụ thể quy định về chương trình, mục tiêu đào tạo và văn bằng chứng chỉ; chính sách đối với giảng viên, giáo viên, người dạy nghề.

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất đào tạo của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng đề nghị bỏ Hội đồng trường; đồng thời đề nghị cần có cơ chế quy định tỷ lệ sử dụng lao động qua đào tạo đối với các doanh nghiệp, vừa góp phần nâng cao nguồn nhân lực, vừa thúc đẩy công tác đào tạo trong các nhà trường; có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp tham gia trong quá trình đào tạo, trong đó có quy định trả phí đào tạo khi sử dụng nguồn lao động đào tạo, thay vì chỉ khuyến khích.

Về chương trình mục tiêu quốc gia để hiện đại hoá và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, là vấn đề cấp bách và cần thiết; tuy nhiên cần có cơ chế quản lý và phân bổ khách quan giữa các trường theo phân cấp quản lý.

Đề xuất xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thành trường trọng điểm

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã nêu nhiều vấn đề giữa quy định pháp luật và thực tiễn đang đặt ra những bất cập liên quan đến vấn đề tự chủ trong các cơ sở giáo dục; về sự phát triển bền vững các trường; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn...

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa



Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc trong triển khai, hiện thực hoá các quy định Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 trong các hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển, đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh và đất nước.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong việc nghiên cứu các dự thảo luật để tham gia góp ý, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung góp ý đã thể hiện tính sâu sắc, nêu được những vấn đề xuất phát từ thực tiễn quá trình vận hành 2 luật đặt ra những bất cập, khó khăn, hạn chế; đây là những thông tin quan trọng, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cơ sở tham gia góp ý, phản ánh trong các phiên làm việc của Quốc hội tại kỳ họp tới, để cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo luật chỉnh sửa, bổ sung, để luật sau khi ban hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của nhà trường đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tỉnh Nghệ An; trong đó có đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa trường vào danh sách trường trọng điểm sư phạm kỹ thuật cả nước./.