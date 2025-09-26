Giáo dục Nghệ An bố trí 5 cụm chuyên môn để hỗ trợ các nhà trường sau khi xóa bỏ phòng giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định chính thức về việc bố trí và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 5 cụm chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, quản lý giáo dục mầm non, tiểu học và THCS.

Việc xây dựng các cụm được triển khai sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và bỏ đơn vị trung gian là Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tiết học âm nhạc của giáo viên và học sinh Trường mầm non Tân Kỳ (xã Tân Kỳ). Ảnh: Mỹ Hà

Theo đó, mỗi cụm sẽ có 1 cụm trưởng (là công chức Sở Giáo dục và đào tạo) và các thành viên (là công chức Sở và một đại điện đến từ một đơn vị trong cụm).

Nhiệm vụ của các cụm là nắm bắt thông tin các cơ sở giáo dục trong cụm; phối hợp hỗ trợ cấp xã (qua phòng VH-XH) xử lý các sự cố bất thường về lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, cụm sẽ làm nhiệm vụ tham mưu giới thiệu, đề xuất nhân sự liên quan thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; Phối hợp với các phòng chuyên môn (do phòng chuyên môn chủ trì) tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, các hội thi, cuộc thi cấp cụm...;

Cụm cũng sẽ phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở để chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thúc đẩy các hoạt động chuyên môn trong cụm; Tham gia các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Sở (hoặc liên ngành) đến các xã, các cơ sở giáo dục trong xã.

Theo quyết định này, thứ tự các cụm bao gồm:

Cụm 1 gồm các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương cũ. Văn phòng đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX Kỳ Sơn.

Cụm 2, gồm các xã thuộc huyện Con Cuông và Anh Sơn cũ. Văn phòng đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX Con Cuông.

Cụm 3, gồm các xã thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Thái Hòa và Nghĩa Đàn cũ. Văn phòng đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX Quỳ Châu.

Cụm 4, gồm các xã thuộc huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ cũ. Văn phòng đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX Đô Lương.

Cụm 5, gồm các xã thuộc huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu cũ. Văn phòng đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX Diễn Châu.

Trước đó, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trước sự thay đổi của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động điều chỉnh về mô hình quản trị giáo dục.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Đà Sơn (xã Đô Lương). Ảnh: Mỹ Hà

Đó là, Sở sẽ chỉ đạo trực tiếp các hiệu trưởng nhà trường từ mầm non đến THPT và có văn bản thông báo để các xã, phường biết nếu có nội dung liên quan, không còn khâu trung gian. Bên cạnh đó, do địa bàn tỉnh Nghệ An rộng, địa hình phức tạp nên Sở sẽ chia thành 5 cụm giáo dục, trong đó, cán bộ Sở sẽ kiêm nhiệm để phụ trách trực tiếp.

Việc triển khai các cụm được xem như “cánh tay nối dài” của Sở và sẽ không phát sinh về cơ sở vật chất, không bố trí thêm đội ngũ…

Ngoài việc triển khai cụm giáo dục, Sở cũng yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán là các hiệu trưởng, đại diện cho các khu vực (mỗi địa bàn từ 5 -10 trường). Những trường được chọn sẽ dẫn dắt các phong trào, đầu tàu cho các chủ trương đổi mới giáo dục và hỗ trợ dẫn dắt cho các trường còn lại trong vùng.