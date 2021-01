Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà Tết các xã, đơn vị ở Đô Lương

Thăm, chúc Tết xã Giang Sơn Tây, đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, khắc phục những mặt còn tồn tại để trở thành xã vững mạnh về kinh tế, ổn định chính trị, an ninh, quốc phong; đời sống nhân dân ấm no.

Đặc biệt, trong thời gian này, Đại hội Đảng đang diễn ra, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đến xã cần chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ban Công an, Ban quân sự xã cùng phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh, trật tự, tuyên truyền cho nhân dân không sử dụng pháo nổ; để đảm bảo người dân vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết xã Giang Sơn Tây. Ảnh: Hoàng Phi Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Mão đã trao quà cho Ban Công an, Ban Quân sự xã Giang Sơn Tây.

Tiếp đó, đoàn đến thăm và tặng quà Sư đoàn 324 (đóng trên địa bàn xã Lạc Sơn). Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Mão đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 đối với nhân dân tỉnh Nghệ An trong năm qua; nhất là công tác ứng phó với thiên tai, bão lụt, phòng, chống cháy rừng, trong xây dựng nông thôn mới… Thời gian qua, đơn vị đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng quà Tết Sư đoàn 324. Ảnh: Hoàng Phi Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Trần Văn Mão chúc cán bộ, chiến sỹ đơn vị đón Tết vui vẻ, hạnh phúc, sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt mọi công tác chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 2 gia đình người có công tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn là gia đình bà Đào Thị Hồng (vợ liệt sỹ) ở xóm Văn Quang, xã Minh Sơn và gia đình ông Nguyễn Trọng Biền (thương binh 4/4) ở xóm 1, xã Tân Sơn./.