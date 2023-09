Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao nhà 'Đại đoàn kết' tại huyện Tân Kỳ

Dự lễ trao nhà "Đại đoàn kết", về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Xuân Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Về phía huyện Tân Kỳ có các đồng chí: Đặng Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy; đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Kỳ, xã Nghĩa Dũng và đông đảo bà con nhân dân trong xã.

Các đồng chí: Thái Thị An Chung và Đặng Xuân Phương trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Hồ Quang Mười.

Sau một thời gian thi công, đến nay, ngôi nhà "Đại đoàn kết" được trao tặng cho gia đình ông Hồ Quang Mười và vợ là bà Lương Thị Thà (dân tộc Thái), thường trú tại xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, là gia đình thuộc hộ cận nghèo, chưa có nhà ở. Số tiền hỗ trợ xây dựng nhà do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Dũng chia sẻ: “Thực hiện Thông báo số 801/TB-TU, ngày 17/01/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về chủ trương vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.. Qua khảo sát, xã Nghĩa Dũng được hỗ trợ xây dựng 11 ngôi nhà thuộc đối tượng nói trên, năm 2023 đã triển khai xây dựng 5 ngôi nhà đưa vào sử dụng, trong đó, có ngôi nhà của ông Hồ Văn Mười, do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hỗ trợ; 6 ngôi nhà còn lại cũng sẽ được hoàn thành từ nay cho đến năm 2024”.

Ngoài ngôi nhà của Đoàn đại biểu Quốc hội trao tặng, tại buổi lễ, gia đình ông Hồ Quang Mười còn nhận được nhiều tình cảm và sự hỗ trợ bằng tiền, hiện vật của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội huyện Tân Kỳ, xã Nghĩa Dũng, xóm Dương Hạp, nơi ông Mười sinh sống.

Gia đình ông Hồ Quang Mười xúc động bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã quan tâm, hỗ trợ để từ nay gia đình chính thức có được “Mái ấm” bền vững, hết cảnh sống tạm bợ để yên tâm vun vén, chăm lo cuộc sống và gia đình xin hứa sẽ luôn nỗ lực lao động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo./.