Thời sự Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn năm 2025 tại Lào Theo lời mời của Ủy ban chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tối 1/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn năm 2025 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía nước bạn, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Thủ đô Viêng Chăn.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn năm 2025. Ảnh: Vân Anh



Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn là lễ hội truyền thống quan trọng và lớn nhất của nhân dân Lào, được tổ chức định kỳ vào tháng 11 hàng năm tại Thủ đô Viêng Chăn.

Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, các gian hàng trưng bày, giới thiệu và buôn bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, nông sản, hàng công nghiệp… không chỉ của các địa phương Lào mà còn có sự tham gia của các nước láng giềng, thành phố kết nghĩa quốc tế của Lào.

Đồng chí Ki-kẹo Phay-khăm-phi-thun - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào phát biểu khai mạc lễ hội Thạt Luổng. Ảnh: Phạm Quỳnh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ki-kẹo Phay-khăm-phi-thun-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào nhấn mạnh “Lễ hội Thạt Luổng là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân các bộ tộc Lào. Năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane và 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Lễ hội năm nay không chỉ là dịp tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Lào với bạn bè quốc tế”.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn Nghệ An tham dự Lễ hội Thạt Luổng Viêng Chăn. Ảnh: Vân Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn khẳng định: “Lễ hội Thạt Luổng là nét đẹp truyền thống, biểu tượng văn hóa - tâm linh thiêng liêng của dân tộc Lào, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, hiếu khách và lòng tự hào dân tộc. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với Đảng và đất nước Lào; vì vậy, việc tổ chức Lễ hội năm nay càng có giá trị to lớn trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế”.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Lễ hội Thạt Luổng. Ảnh: Phạm Quỳnh

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã tham dự các hoạt động chính của lễ hội.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn, được hai bên ký kết ngày 12/5/2025, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh với các đoàn địa phương tham dự Lễ hội Thạt Luổng. Ảnh: Vân Anh

Tham dự Lễ hội Thạt Luổng năm 2025 là dịp quan trọng để tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thương mại, du lịch, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn.