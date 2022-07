(Baonghean.vn) - Sáng 25/7, tại TP. Vinh, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ XUẤT PHÁT TỪ YÊU CẦU THỰC TIỄN

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở thực hiện các chính sách, pháp thuộc lĩnh vực đoàn giám sát, tỉnh Nghệ An có một số kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác trên các lĩnh vực liên quan đến các nội dung như định mức số vị trí, việc làm đối với trường mầm non; quan tâm chính sách đảm bảo về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo chuẩn mới.

Đặc biệt, tại cuộc làm việc, tỉnh kiến nghị Đoàn giám sát có ý kiến đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ các giải pháp hữu hiệu, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỉnh cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ xây dựng bể bơi phục vụ công tác học bơi cho thanh thiếu niên, trẻ em trong trường học, tại cộng đồng nhằm thực hiện chương trình phòng, chống đuối nước;…

Cùng với đó, một số vấn đề đặt ra trên lĩnh vực thông tin, truyền thông; chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thanh niên cũng được tỉnh kiến nghị với đoàn giám sát; đặc biệt là đề nghị bổ sung định nghĩa và đưa vào trong văn bản quy phạm pháp luật các quy định về hành vi “mua bán bào thai” để phù hợp với tình hình thực tiễn;…

Trên cơ sở giám sát trực tiếp tại cơ sở thời gian qua ở Nghệ An và báo cáo, kiến nghị của UBND tỉnh, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng một số sở, ngành của Nghệ An đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi cho biết, những vấn đề Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục giám sát lần này có nhiều vấn đề mà HĐND tỉnh đang tập trung giám sát như: đào tạo nghề, văn hóa, các chính sách giáo dục.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng cho biết: Mặc dù còn khó khăn, song trong đầu tư phát triển, tỉnh tập trung rất nhiều những chính sách cho mảng văn hóa, giáo dục; đồng thời cũng nêu lên một số kiến nghị với đoàn để tháo gỡ khó khăn xuất phát từ thực tiễn như: hệ thống đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang bị dàn trải, dẫn đến số lượng được đào tạo nhiều, nhưng chất lượng cơ bản đang có những vấn đề đặt ra.

Cùng với đó, đồng chí đề xuất Quốc hội hoàn thiện thêm chính sách cho giáo dục vùng dân tộc, miền núi; nhất là cần thiết phải duy trì hệ thống trường bán trú để tạo điều kiện cho học sinh vùng cao học tập. Mặt khác, việc sắp xếp lại hệ thống báo chí cả nước phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời giám sát quy tắc, sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Dưới góc độ Nghệ An là một trong các địa phương được đoàn lựa chọn để giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Việc tổ chức Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về các lĩnh vực trên là hết sức cần thiết; từ đó không chỉ ghi nhận những kết quả của tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật, mà quan trọng hơn là qua giám sát, đoàn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục; đồng thời với kinh nghiệm giám sát tại nhiều tỉnh, thành khác gợi mở cho tỉnh những vấn đề cần quan tâm thực hiện hiệu quả hơn các nội dung liên quan.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, qua các cuộc làm việc của Đoàn giám sát với các địa phương, sở, ngành và UBND tỉnh, Nghệ An cũng có thêm điều kiện để phản ánh trở lại những vấn đề thực tiễn của địa phương nằm trong tổng thể các vấn đề chung của cả nước; hoặc những vấn đề của riêng Nghệ An cần quan tâm tháo gỡ.

Cơ bản thống nhất với nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả giám sát của đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Qua giám sát đã nêu bật những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; đặc biệt những kiến nghị của đoàn giúp tỉnh tiếp tục thực hiện những công việc liên quan đến các lĩnh vực được giám sát ngày càng tốt hơn.

Nhấn mạnh, lĩnh vực văn hóa, xã hội hết sức quan trọng, nhạy cảm, tác động đến trung tâm phát triển là người dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cho biết: Nghệ An luôn tập trung nhiều nguồn lực cho các lĩnh vực này. Trong đó, hàng năm trong cơ cấu chi ngân sách của tỉnh, chỉ tính riêng chi cho giáo dục đã chiếm khoảng 45% (năm 2022 khoảng 9.500 tỷ đồng) và chi cho y tế chiếm khoảng 10% (năm 2022 khoảng 2.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong điều kiện là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đứng thứ 4 và cả vùng miền Tây còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ những trăn trở khi điều kiện về nguồn lực vẫn chưa đáp ứng được cho các lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã có những cố gắng ban hành các chính sách gắn với nguồn lực như đã ban hành chính sách để trả lương cho hơn 1.700 giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 06 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ;…

Cùng với đó, người đứng đầu UBND tỉnh cũng nêu lên những trăn trở liên quan đến việc nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện khi tỉnh đang ở mức trung bình của cả nước; vấn đề thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học hoặc công tác phân luồng đào tạo, chất lượng đào tạo nghề. Từ nhận diện các vấn đề được đánh giá là hết sức cốt lõi trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An đang tập trung để giải quyết.

Còn trên lĩnh vực văn hóa, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng nêu rõ quan điểm là sẽ tiếp tục quan tâm hơn để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, phát huy văn hóa để đóng góp vào sự phát triển chung.

CỤ THỂ HÓA CÁC CHIẾN LƯỢC, CHƯƠNG TRÌNH VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn Giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị trong quá trình tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An, tỉnh quan tâm đánh giá kết quả, cũng như tham mưu các cơ chế, định hướng trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục để đóng góp vào báo cáo chung trình Bộ Chính trị vào năm 2023; đồng thời quan tâm triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng trao đổi, gợi mở một giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà như: cần phải xem xét lại quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của học sinh trung học phổ thông; đồng thời nâng cao chất lượng đối với đội ngũ giáo viên thông qua các giải pháp như lan tỏa vài trò đầu tàu của những giáo viên dạy giỏi. Cùng với đó, tỉnh cũng cần quan tâm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị tỉnh trong quá trình giải quyết các bài toán về kinh tế thì cũng đồng thời quan tâm đến các bài toán về xã hội, đặc biệt là có giải pháp để sử dụng hiệu quả những lao động trở về sau xuất khẩu lao động. Mặt khác, trong giáo dục nghề nghiệp nên đi theo hướng đào tạo thường xuyên, liên tục, cấp chứng chỉ, chứ không nên chú trọng theo hướng cấp bằng; thiết kế các chương đào tạo linh hoạt theo nhu cầu thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử của đất và người xứ Nghệ thông qua tư duy hành động, đánh giá được tác động cuối cùng để có cách tiếp cận phù hợp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Riêng về lĩnh vực du lịch, đồng chí cho rằng, đây cũng là thời điểm để Nghệ An tập trung nâng tầm chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm thu hút du khách ở nhiều phân khúc khác nhau./.