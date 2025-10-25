Kinh tế Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng là một trong những nội dung cốt lõi được đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn...

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hoài Thu

Duy trì và lan tỏa các phong trào tuổi trẻ xung kích, sáng tạo

Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 6 tổ chức cơ sở đoàn với tổng số 320 đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc khẳng định được vai trò, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu của cấp ủy, Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Đại hội diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận gửi gắm những tâm tư, ý chí của đội ngũ đoàn viên, thanh niên, cũng là cán bộ, công chức trẻ của Khối Các cơ quan Đảng tỉnh. Trong đó, các ý kiến thảo luận tập trung vào việc góp ý, xây dựng các phong trào nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Tại đại hội, nhiều nội dung công tác, phong trào của tuổi trẻ được Đại hội thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực.

Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi và giáo dục đạo đức, lối sống; Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Duy trì hiệu quả các phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong xung kích bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên…

Nâng cao năng lực công dân số trong thời kỳ mới

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động tích cực, sôi nổi của Đoàn Khối Các cơ quan Đảng tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, nhiều phong trào để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng đoàn viên thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh.

Đại biểu các cơ quan Đảng tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí cũng gửi gắm, giao nhiệm vụ cho lực lượng đoàn viên, thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ tới, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đoàn; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng...

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Bày tỏ kỳ vọng vào các đóng góp tích cực của tổ chức Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn đoàn viên, thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cánh tay nối dài, tham mưu nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công dân số trong thời kỳ mới, trở thành những hạt nhân lan tỏa phong trào chuyển đổi số toàn diện.

Cùng với đó, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng trí tuệ, đạo đức liêm minh làm nòng cốt trong công tác và các hoạt động của tổ chức Đoàn, cũng như tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách thực chất, mỗi đoàn viên là một hạt nhân lan tỏa các phong trào thiết thực, hiệu quả với tinh thần mạnh dạn học hỏi và sáng tạo.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Hoài Thu

Đại hội đã thống nhất mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám hành động, dám đổi mới cho đoàn viên, thanh niên; Xây dựng thế hệ thanh niên thực sự năng động về mọi mặt, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ chuyên môn với triển khai các hoạt động của Đoàn; Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham mưu, làm chủ, sáng tạo những yếu tố mới, công nghệ mới, tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp sức cho sự phát triển chung của Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Thu

Đại hội đã thông qua các quyết định chỉ định 9 đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh; chỉ định 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh; chỉ định các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được chỉ định làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh.