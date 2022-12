Đoàn Văn Hậu chính thức gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội

(Baonghean.vn) - Năm 2022 sắp sửa khép lại, các thương binh ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An vui vẻ trong bữa cơm tất niên do các nhà hảo tâm tổ chức để tri ân những người lính quên mình vì Tổ quốc.

(Baonghean.vn) - Sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng tổ chức đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.