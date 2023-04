Doanh nghiệp, người dân không mặn mà với gói vay 120.000 tỷ đồng?

Tin mới

Những thực phẩm nảy mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp đôi Không phải bất kỳ loại thực phẩm nào nảy mầm cũng đều có hại cho sức khỏe. Một số loại có giá trị dinh dưỡng tăng gấp đôi.

Ngạt mũi liên tục gây khó thở, khó ngủ: nguyên nhân và cách điều trị Nhiều người bệnh than phiền về tình trạng ngạt mũi liên tục dẫn đến khó thở, không ngủ được. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoán phì đại cuốn mũi khiến người bệnh lo lắng. Vậy phì đại cuốn mũi do đâu, cần điều trị như thế nào?

Tìm người bị hại của 'nữ quái' lừa bán chung cư ở thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự: Chu Thị Mỹ Ngọc cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TX. Thái Hòa (Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị TX. Thái Hòa cần quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng thị xã trở thành đô thị thông minh, đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc xứ Nghệ.

Thủ tướng Chính phủ: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính (Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương thấm nhuần tư tưởng: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghệ An tổ chức hội thi nghiệp vụ lễ tân giỏi năm 2023 (Baonghean.vn)- Sáng 19/4, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thi nghiệp vụ lễ tân giỏi năm 2023.

Diện mạo 4 xã của huyện Nghi Lộc sắp sáp nhập về thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Theo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) chuyển về TP. Vinh quản lý.

Nghệ An tổ chức Lễ phát động 'Nông dân với An toàn giao thông' (Baonghean.vn) - Sáng 19/4, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” năm 2023.

Ba Lan xây dựng hàng rào điện tử dọc biên giới với Nga Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski vừa cho biết việc xây dựng một hàng rào điện tử ở biên giới Ba Lan-Nga đã bắt đầu và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9 tới.

Bắt kẻ nổ súng giải quyết mâu thuẫn trong đêm Sau khi nổ súng khiến một người bị thương nặng, Dương Đông Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm.

3 cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An chính thức bước vào guồng quay tập luyện cùng U22 Việt Nam (Baonghean.vn)- Sau khi có mặt tại nơi hội quân, 3 cầu thủ thuộc biên chế của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gồm Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình đã chính thức bước vào tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Nghệ An tăng 21 bậc về chỉ số hài lòng của người dân (Baonghean.vn) - Sáng 19/4, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2022).

Đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn từng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ‘Tam nông’ (Baonghean.vn)- Nghị quyết tam nông (Nghị quyết số 19-NQ/TW, khóa XIII) mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ được tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Bật đèn chiếu sáng không 'đúng nơi, đúng lúc' bị phạt thế nào? Bật đèn chiếu sáng ô tô vào lúc nào và bật ra sao là điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế không phải lái xe nào cũng nắm rõ.

Tuấn Hưng bức xúc vì bị show hội chợ lấy hình ảnh bán vé lừa khán giả Tuấn Hưng nói không hài lòng khi hình ảnh của mình xuất hiện trên poster một sự kiện dù anh đang lưu diễn tại Mỹ.

Bắt giữ đối tượng lừa 'chạy án' để chiếm đoạt 100.000 USD Lợi dụng việc bị can bị khởi tố, Phạm Văn Toàn đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình 2 bị can đưa số tiền 100.000 USD “chạy án” nhưng thực chất Toàn chiếm đoạt số tiền.

Rộ tin đồn ký hợp đồng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Polking lên tiếng; Real hiên ngang vào bán kết Champions League (Baonghean.vn) - Rộ tin đồn ký hợp đồng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, Huấn luyện viên Polking lên tiếng; Sắp công bố danh tính các vận động viên dính doping ở SEA Games 31; Real hiên ngang vào bán kết Champions League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huyện Tân Kỳ trọng thể kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Baonghean.vn) - Tối 18/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đại hội Công đoàn cấp huyện đầu tiên nhiệm kỳ 2023 - 2028 ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Ngày 18/4, Liên đoàn lao động thị xã Thái Hòa tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội Công đoàn cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ này.

6 mẹo trang trí nhà để sống hòa hợp với thú cưng Thú cưng là người bạn dễ thương, nhưng phần lớn đều quậy phá khiến nhà cửa bừa bộn, thậm chí phá hỏng nội thất. Thiết kế, trang trí nhà ra sao để vừa phù hợp cá tính, vừa thân thiện với thú nuôi trở thành bài toán khó đối với nhiều gia chủ.

'Gã khổng lồ năng lượng' của Ukraine liệu có nhận đủ bồi thường từ Nga? (Baonghean.vn) - "Gã khổng lồ năng lượng" của Ukraine Naftogaz đã ra một thông báo rằng, Tòa trọng tài ở The Hague có lệnh yêu cầu Nga phải bồi thường 5 tỷ USD cho công ty này. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài lại cho rằng, không cung cấp thông tin như vậy.

Đọc truyện đêm khuya: Kiếm sắc (Baonghean.vn) - Năm 1988, vào thời điểm ba truyện ngắn đề tài lịch sử gồm Kiếm sắc, Vàng lửa và Phẩm tiết đăng trên báo Văn Nghệ, cũng là lúc xuất hiện những phản ứng gay gắt, trái ngược trong việc đánh giá, thưởng thức và thẩm định.

3.350 em nhỏ tham gia cuộc thi 'Con là ngôi sao sáng' (Baonghean.vn) - Sau 15 ngày phát động, cuộc thi “Con là ngôi sao sáng” nằm trong chương trình “Những đứa trẻ hạnh phúc” do chủ đầu tư Eco Central Park kết hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tổ chức đã thu hút không chỉ trẻ em ở Nghệ An mà còn lan toả đến cả Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/4 (Baonghean.vn) - Sẽ tổ chức hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023”; An Nghệ An công bố xếp hạng cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương năm 2022; Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh dự kiến đi vào hoạt động từ 27/4; ... là những nội dung chính trong ngày.

Tìm giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở huyện miền núi Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị huyện Quỳ Châu cần phân tích những mặt mạnh, điểm yếu để có giải pháp khắc phục có hiệu quả nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của địa phương trong thời gian tới.

Sôi nổi Hội thi ‘Đầu bếp giỏi – Tôn vinh ẩm thực Cửa Lò’ (Baonghean.vn) - Chiều 18/4, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức Hội thi “Đầu bếp giỏi - Tôn vinh ẩm thực Cửa Lò” năm 2023.

Nghệ An sẽ tổ chức hội thi 'Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023' (Baonghean.vn) - Chiều 18/4, Ban chỉ đạo hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023” tổ chức hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị cho hội thi sắp tới.

Dấu xưa trên đô thị trẻ Thái Hòa (Baonghean.vn) - Khi thực dân Pháp bị đánh bại, những đồn điền rộng lớn tại khu vực Phủ Quỳ đã bị tịch thu. Riêng hàng me được trồng từ ngày người Pháp đặt chân lên đây vẫn được giữ lại, trở thành một tài sản xanh độc đáo cho vùng đất TX.Thái Hòa ngày nay…