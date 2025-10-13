Kinh tế Doanh nhân Nghệ An nỗ lực chung tay vì sự phát triển quê hương Trong bối cảnh Nghệ An bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước đổi mới tư duy để khẳng định mình và góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi nhận những chia sẻ, trăn trở và kỳ vọng của đội ngũ doanh nhân trong hành trình cống hiến và đồng hành cùng quê hương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Nafoods Group: “Nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trên hành trình nông nghiệp số hóa - xanh - bền vững”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (phải) đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến rau, củ, quả xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động, chăm lo công tác an sinh - xã hội , góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ những năm đầu thập niên 1990, khi khái niệm “doanh nghiệp tư nhân” còn mới mẻ, Nafoods Group đã chọn Nghệ An làm nơi khởi nghiệp với khát vọng mang nông sản Việt Nam vươn ra thế giới. Trải qua hơn 30 năm phát triển, từ một cơ sở chế biến nhỏ tại Nghệ An, đến nay, Nafoods Group đã trở thành tập đoàn hàng đầu phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa - xanh - bền vững.

Trong hành trình của mình, Nafoods Group có cơ hội chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh nhà trong những năm qua. Từ chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng giao thông, đến nâng cao chất lượng các dịch vụ công; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư cũng như tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tính (PCI) của Nghệ An.

Nafoods Group ủng hộ bà con xã Tri Lễ 120 triệu đồng và xã Mỹ Lý là 80 triệu đồng sau bão số 3. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhờ vậy, môi trường đầu tư tại Nghệ An ngày càng ổn định, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tạo nên hệ sinh thái - nơi các doanh nghiệp địa phương như Nafoods Group có thêm cơ hội mở rộng quy mô, kết nối và chia sẻ giá trị.

Nafoods Group mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò “kiến tạo - đồng hành” để cùng doanh nghiệp vươn xa hơn. Chúng tôi mong muốn tỉnh sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, xanh và tuần hoàn; tăng cường phát triển hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu. Đồng thời, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và phát triển nhân lực và tăng cường đối thoại, hợp tác công - tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nafoods Group luôn cho rằng, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ bền vững khi gắn liền với sự phát triển của địa phương. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu tại Nghệ An theo hướng chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa - xanh - bền vững, đồng hành cùng nông dân địa phương trong việc nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống người dân.

Ông Đỗ Sỹ Quang - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại ABT: “Bản lĩnh và khát vọng vươn lên là nền tảng quan trọng nhất của người doanh nhân”

Ông Đỗ Sỹ Quang – gương mặt tiêu biểu của đội ngũ doanh nhân Nghệ An đón nhận nhiều giải thưởng quan trọng ghi dấu hành trình nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển kinh tế quê hương. Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

Những năm qua, tôi cùng các thành viên trong Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An luôn trăn trở tìm cách để doanh nghiệp không chỉ đứng vững mà còn có thể đồng hành bền chặt cùng sự phát triển của tỉnh. Về chính doanh nghiệp của mình, khi bắt tay vào phát triển lĩnh vực vật liệu nội thất mới như tấm ốp tường giả gỗ, tấm ốp từ than tre… chúng tôi gặp không ít khó khăn. Đó là công nghệ còn mới mẻ, thị trường chưa thực sự đón nhận, chi phí nghiên cứu và nhập khẩu nguyên liệu cao.

Nhưng chính trong thử thách đó, tôi nhận ra rằng, nếu doanh nghiệp không dám đổi mới, không dám đi trước, thì sẽ không thể tạo ra giá trị khác biệt. Từ đó, ABT kiên trì đầu tư công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất, chủ động khai phá thị trường mới và xây dựng thương hiệu Việt dựa trên tiêu chí xanh - bền - sáng tạo.

Từ thực tiễn hoạt động, tôi cho rằng, tỉnh cần tạo thêm không gian chính sách cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Hỗ trợ nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới, ưu tiên thủ tục và quỹ đất cho các dự án thân thiện môi trường. Một môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở và được vận hành bằng tinh thần đồng hành sẽ giúp khơi dậy tiềm năng to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ Nghệ An.

Các thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

Trên vai trò Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, tôi cho rằng, đối với doanh nghiệp, điều quan trọng là chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh gắn với sáng tạo và phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cùng với đó, chú trọng phát huy tinh thần “doanh nhân dẫn dắt doanh nhân” - những người đi trước dìu dắt thế hệ khởi nghiệp, cùng nhau tạo thành một cộng đồng doanh nghiệp gắn kết, nhân văn và phát triển.

Cuối cùng, doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương. Tôi tin rằng, nếu mỗi doanh nghiệp đều ý thức được sứ mệnh đó và cùng hướng về mục tiêu "Nghệ An phát triển - doanh nghiệp vững vàng", thì bức tranh kinh tế của tỉnh sẽ ngày càng khởi sắc.

Ông Phan Kim Tiến - Giám đốc của Hợp tác xã Nông nghiệp sen quê Bác: “Phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với quảng bá du lịch quê hương”

Các sản phẩm chế biến của Hợp tác xã Nông nghiệp sen quê Bác. Ảnh: Thu Huyền

Thời gian qua, các sản phẩm của HTX Nông nghiệp sen quê Bác đã khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước, tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Đó là HTX hiện đang thiếu nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thương hiệu và marketing. Để giải quyết vấn đề này, cần có các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ và người lao động. Hiện nay, tình trạng lạm dụng và nhái thương hiệu sản phẩm đang diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của người tiêu dùng. Việc này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để bảo vệ thương hiệu và quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hiện HTX đang cần quảng bá điểm đến tại HTX với các đoàn khách du lịch trong nước khi về với quê Bác, bằng cách xây dựng, củng cố điểm đến hiện tại và tăng cường nhận diện và bán hàng trên các nền tảng số nên cần được sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trong việc đào tạo các khóa livetream... HTX hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cấp, ngành để phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty May Anh Tài, tốp 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023: "Khởi nghiệp để cống hiến cho quê hương"

Ông Nguyễn Văn Tài là doanh nhân thuộc top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023 và là Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khởi nghiệp với tôi không chỉ là xây dựng doanh nghiệp, mà là hành trình khẳng định giá trị bản thân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương. Học tập và lập nghiệp tại thành phố Vinh (cũ) đã cho tôi nhiều cơ hội để cọ xát, trưởng thành và hiểu rằng: Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp phải gắn mình với nhu cầu của xã hội, với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp với vô vàn khó khăn về vốn, thị trường và nhân lực, tôi đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và chính quyền địa phương. Đó là nguồn động lực lớn giúp tôi và các doanh nghiệp trẻ khác mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất. Đến nay, công ty tôi có hơn 50 lao động thường xuyên, tạo việc làm ổn định với thu nhập khá, đóng góp ngân sách và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Theo tôi, để doanh nghiệp trẻ phát triển mạnh hơn nữa, rất cần môi trường khởi nghiệp thuận lợi hơn, đặc biệt là trong tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Ông Nhâm Sỹ Thành - Giám đốc Lotte Mart Vinh: Luôn nỗ lực mang những trải nghiệm mới đến với khách hàng

Với phương châm "Điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cả gia đình”, Lotte Mart Vinh đã trở thành địa điểm mua sắm - giải trí - vui chơi bậc nhất tại Nghệ An, không chỉ các gia đình Việt, mà còn là điểm đến tin cậy của cộng đồng người nước ngoài sinh sống và du lịch đến Vinh.

Ngoài thế mạnh về mạng lưới, dịch vụ, hàng hóa phong phú, chất lượng cao là những điểm mạnh thu hút khách hàng đến mua sắm tại Lotte Mart. Các mặt hàng tươi sống bày bán tại hệ thống siêu thị này đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, và phải trải qua quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ từ khâu đầu vào đến khâu trưng bày trên quầy, lấy mẫu định kỳ hoặc ngẫu nhiên để kiểm tra. Song song đó, các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu cho các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm luôn được Lotte Mart Vinh liên tục triển khai.

Lotte Mart Vinh luôn nỗ lực mang những trải nghiệm mới đến với khách hàng. Ảnh: Lotte Mart

Ngoài hình thức mua sắm trực tiếp tại trung tâm thương mại, với ứng dụng đi chợ trực tuyến Lotte Mart Online trên 2 nền tảng gồm ứng dụng Lotte Mart Online và Website, người tiêu dùng có thêm những trải nghiệm tiện ích khi có thể mua sắm ở bất cứ đâu cùng thời gian giao hàng trong vòng 2 giờ với hơn 15.000 mặt hàng chất lượng cao.

Bên cạnh việc phục vụ hàng triệu khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế thì việc thực hiện các trách nhiệm cộng đồng cũng là một trong những sứ mệnh dài hạn của Lotte Mart như việc thực hiện chuỗi Dự án Eco-green "Tôi hành động, bạn cũng thế" năm 2019, "LOTTE Love Human" hoạt động ý nghĩa về giáo dục, y tế - sức khỏe, từ thiện và tái chế bảo vệ môi trường, chung tay phòng, chống dịch...

Qua quá trình hợp tác, Lotte Mart nhận thấy các doanh nghiệp OCOP còn hạn chế ở 3 điểm: Hồ sơ pháp lý thiếu hoặc chưa đúng quy chuẩn, cần tuân thủ đầy đủ các giấy tờ như VSATTP, HACCP, VietGAP, tem nhãn… Thứ hai, bao bì, mẫu mã còn đơn điệu, chưa cạnh tranh, cần đầu tư công nghệ, truy xuất nguồn gốc để nâng tầm thương hiệu; Thứ ba, nhiều chủ hàng chưa bảo đảm sản lượng, chất lượng đồng đều và độ tươi của hàng hóa khi phân phối. Lotte Mart mong muốn tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, bên cạnh đó, các chủ hàng phối hợp tốt hơn với Lotte Mart trong thời gian tới.