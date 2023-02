Doanh nhân Nghệ An tại Hà Nội ủng hộ hơn 33 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Cập nhật đến 11h10 phút ngày 18/12, chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ 33,3 tỷ đồng của các doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội cho Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt xa so với mục tiêu đăng ký là 10 tỷ đồng.

Sáng 18/2, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt các doanh nhân là người Nghệ An tại Hà Nội để vận động đầu tư phát triển quê hương và hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Về lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội. Dự chương trình có các doanh nghiệp tiêu biểu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng; bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; ông Phan Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Dương; ông Trương Xuân Danh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh; ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn; ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Eurowindow và gần 80 doanh nhân đại diện cho các ngân hàng, doanh nghiệp dự chương trình.

NGHỆ AN CHUẨN BỊ "5 SẴN SÀNG" ĐỂ ĐÓN NHÀ ĐẦU TƯ"

Nghệ An luôn xác định công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính lâu dài. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở (xây dựng mới hơn 3.870 căn, sửa chữa hơn 630 căn) với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng.

Dù đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đặc thù là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp với trên 83% là đồi núi, bị chia cắt mạnh; thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

Đến nay toàn tỉnh còn hơn 55 ngàn hộ nghèo, hơn 53 ngàn hộ cận nghèo; trong đó có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở (gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới và 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở), rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Những năm qua, cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo, ngày 10/2 vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm chính trị rất cao là phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 4/2, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Tại chương trình đã có 116 đơn vị trong và ngoài tỉnh cam kết hỗ trợ số tiền trên 512 tỷ đồng, tương đương với 10.018 căn nhà, với mức bình quân 50 triệu đồng/1 nhà.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chỉ đạo thành lập BCĐ cấp huyện, cấp xã và tổ công tác xóm, bản, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân với phương châm “Người có của, người góp công” trong việc xây nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tha thiết kêu gọi bà con nhân dân tỉnh Nghệ An, các doanh nhân ở Hà Nội, đặc biệt là những doanh nhân, doanh nghiệp là người con Nghệ An ở Hà Nội phát tâm, ủng hộ giúp đỡ cho người nghèo có được căn nhà vững chãi, ấm áp để “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; đóng góp sức lực, tiền của để giúp tỉnh hoàn thành được chương trình an sinh xã hội và hoàn thành được mục tiêu đến năm 2025 sẽ làm được mới 9.200 căn nhà và sửa chữa được 6.100 hộ.

Cùng với nỗ lực trong thực hiện an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tỉnh Nghệ An đang quyết tâm tạo sự bứt phá mạnh mẽ hơn về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu hút đầu tư, qua đó giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và giải quyết các vấn đề khác trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An đang quyết tâm phá bỏ lực cản cho quá trình phát triển, nhất là lực cản trong thu hút đầu tư. “Nghệ An đang chuẩn bị 5 sẵn sàng gồm: Sẵn sàng đồng bộ về hạ tầng thiết yếu và quy hoạch; sẵn sàng chuẩn bị mặt bằng; sẵn sàng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; sẵn sàng đổi mới, cải cách, thay đổi môi trường đầu tư kinh doanh; sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để phục vụ nhà đầu tư tốt nhất”, đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu.

Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ hơn về nội hàm, giải pháp của tỉnh để thực hiện “5 sẵn sàng”, đặc biệt là về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; hạ tầng giao thông kết nối như cảng biển, sân bay, hạ tầng xã hội, người đứng đầu Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng các đầu tư nói chung, đặc biệt các nhà đầu tư là con em Nghệ An ở Hà Nội sẽ quan tâm, nghiên cứu và về đầu tư để đóng góp cho quê hương.

“Tỉnh cam kết sẽ đồng hành, sẻ chia, ủng hộ, hỗ trợ để các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp là người con Nghệ An tại Hà Nội về nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định.

GẮN KẾT NGƯỜI NGHỆ AN Ở HÀ NỘI CHUNG TAY XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, nhắc lại nguyện vọng tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời với quê hương là xây dựng Nghệ An thành một trong những tỉnh khá nhất của miền Bắc, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những bước phát triển của tỉnh, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh để thực hiện nguyện vọng của Bác Hồ, đặc biệt là “5 sẵn sàng” của tỉnh để thu hút đầu tư.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng, quyết tâm thực hiện đồng thời hai mục tiêu là làm giàu cho tỉnh, huyện, xã cho người dân; vừa quyết tâm xóa đói, giảm nghèo.

Chia sẻ nguyện vọng, sự đau đáu đối với sự phát triển của quê hương, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, mong muốn các doanh nhân Nghệ An ở Hà Nội và đều là những công dân ưu tú của đất nước quan tâm, đồng hành cùng tỉnh thực hiện hiệu quả 2 quyết tâm lớn trên của tỉnh.

Tại chương trình, đại diện cho các doanh nhân người Nghệ An dự chương trình, một số doanh nhân đã phát biểu bày tỏ, thể hiện những tình cảm sâu nặng và quyết tâm đồng hành xây dựng, phát triển quê hương và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới phát biểu tại chương trình chia sẻ tấm lòng luôn luôn hướng về quê hương, vì sự phát triển của quê hương; qua đó ngoài 10 tỷ đồng ủng hộ tại chương trình tổ chức tại Nghệ An vào ngày 4/2, tiếp tục ủng hộ 5 tỷ đồng tại chương trình hôm nay.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương cũng cam kết với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình và lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh, đặc biệt sắp tới là xây dựng cảng biển nước sâu Cửa Lò với tư duy mang tầm quốc tế; cũng như phát triển vùng dược liệu tại miền Tây Nghệ An.

Đại tá, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đăng Giáp khẳng định tình cảm, tấm lòng với quê hương, làm hết sức để giúp cho quê hương; đồng thời trên lĩnh vực đầu tư, Đại tá mong muốn tỉnh tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng môi trường ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp, qua đó giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển, con em làm giàu có điều kiện làm việc, làm giàu ngay trên chính quê hương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội kêu gọi các doanh nhân Nghệ An tại Hà Nội trở về đóng góp chất xám, kinh nghiệm, vốn liếng để xây dựng quê hương; đồng thời tiếp sức cho tỉnh thực hiện thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò để gắn kết người Nghệ An ở Hà Nội để trở về xây dựng quê hương.

Cập nhật đến 11h10 phút ngày 18/12, chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ 33,3 tỷ đồng của các doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội cho Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt xa so với mục tiêu đăng ký với tỉnh là 10 tỷ đồng.