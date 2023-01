Độc đáo nghệ thuật điêu khắc nhà thờ họ ở làng Trung Cần

Người sử dụng xe cần kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện hư hỏng, tiến hành bảo dưỡng để đảm bảo tính an toàn của chiếc xe. Đặc biệt trong giai đoạn 80.000-100.000 km, các mẫu xe dòng Toyota phổ thông cần được thay thế, bảo dưỡng 1 số chi tiết theo đề nghị của nhà sản xuất.

Việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những cán bộ vướng vào tham nhũng, tiêu cực, không còn khái niệm "hạ cánh an toàn".

Ngọc Hân có niềm tin với Phật pháp nên cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, an yên khi khoác lên mình những mẫu pháp phục duyên dáng trong khuôn viên ngôi chùa tĩnh mịch.

Nhiều nước châu Âu và châu Á đã ban hành quy định mới siết chặt hoạt động nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc, do lo sợ dịch Covid-19 tái bùng phát.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, ngành chức năng Nghệ An đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vi phạm hành chính với số tiền phạt 16 triệu đồng.

Đối tượng khai do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng dao truy sát gia đình nhà vợ khiến 3 người thương vong. Vụ án khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hung thủ.

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đoàn công tác 2 tỉnh: Hủa Phăn và Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(Baonghean.vn) - Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV; Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 09/1, đoàn công tác tỉnh Bo Ly Khăm Xay (nước CHDCND Lào) do đồng chí Ven Vi Lay Đen Phu Luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(Baonghean.vn) - Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn, trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh về hành vi tham ô tài sản.

(Baonghean.vn) - Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.