Thứ Ba, 19/8/2025
Thứ Ba, 19/8/2025, 22:0 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Tiểu thuyết Nắng đồng bằng phần 12

Những ân tình, những thầm lặng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến có giấy mực nào tả xiết. Linh là hình ảnh người lính trong ngàn vạn người lính dẫn thân vào cuộc chiến để rồi chứng kiến bao vui buồn, mất mát- hy sinh của đồng đội. Những mất mát ấy cũng khiến anh thấy trân quý hơn khi mỗi ngày anh còn được hít thở giữa bát ngát đồng bằng…
