Đổi mới xúc tiến đầu tư – mấu chốt thu hút đầu tư hiệu quả vào Nghệ An

PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, mặc dù sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do covid-19 thu hút đầu tư vì thế cũng ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn đạt được nhiều thành công về số dự án đăng ký vào địa bàn. Xin đồng chí cho biết những kết quả mới nhất về thu hút đầu tư tỉnh ta hiện nay?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Trong năm 2020 và quý I năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo điều hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành đã cùng với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tốt "mục tiêu kép", đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong những điểm sáng của tỉnh Nghệ An trong năm 2020 chính là kết quả xúc tiến, thu hút đầu tư.

Trong năm 2020, KKT Đông Nam đã thu hút được 24 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 17 dự án. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 14.289,2 tỷ đồng/KH 10.000÷15.000 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trong năm 2020 là 358,28 triệu USD. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, KKT Đông Nam cũng đã thu hút được 1 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 200 triệu USD.

Khởi công dự án Nhà máy Goertek vào KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Tính đến tháng 4/2021, Nghệ An đã thu hút được 253 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 69.907 tỷ đồng (tương đương 3,02 tỷ USD) trong đó có 48 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 1,09 tỷ USD. Những dự án lớn, thương hiệu lớn tầm cỡ quốc tế như: Luxshare-ICT, Goertek, Everwin USA, Juteng, Foxxcon..v.v. đã lần lượt đến tìm hiểu và triển khai đầu tư tại Nghệ An, góp phần xây dựng thương hiệu cho tỉnh Nghệ An trong việc đi tắt, đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư...



PV: Để sống chung với covid-19 và có những kết quả cao về thu hút đầu tư, Nghệ An đã có những giải pháp quan trọng đột phá nào thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa:Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, mà trọng tâm trong năm 2020 là công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về bảng giá đất, tăng khả năng tiếp cận đất đai, cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư, góp phần tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn cho các Nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất KCN trong KKT Đông Nam giai đoạn 2020-2024 tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, ngày 13/12/2020. Hiện, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các KCN trong KKT Đông Nam để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nhà đầu tư sau Lễ khởi công Nhà máy Goertek Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Tư liệu BNA

Về chính sách hỗ trợ đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Đông Nam tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay, nhất là cơ chế ổn định giá đất cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án, cơ chế huy động vốn ứng trước của nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng, cơ chế hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm (hạ tầng KCN, hạ tầng cảng biển) và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Hạ tầng giao thông và sân bay, bến cảng Nghệ An đang được cải thiện mạnh mẽ. Ảnh: Tư liệu Thứ hai, phương pháp tiếp cận trong công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Nghệ An đã có sự đổi mới tích cực. Theo đó, tỉnh Nghệ An xác định việc thu hút đầu tư phải được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với các cực thu hút đầu tư là 3 nhà đầu tư hạ tầng chiến lược VSIP, WHA và Hoàng Thịnh Đạt. Chính 3 nhà đầu tư hạ tầng với các KCN được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại này sẽ là điểm kết nối, đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng và trực tiếp là vào KKT Đông Nam.



Thứ ba, công tác hỗ trợ, giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục được tỉnh Nghệ An quan tâm, thực hiện có hiệu quả cao. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phải xác định rõ nhà đầu tư, doanh nghiệp là trung tâm, là đối tác phục vụ. Các Sở phải luôn chủ động đồng hành cũng nhà đầu tư, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Thứ tư, tỉnh Nghệ An sát cánh, đồng hành cùng các Nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình làm việc với các bộ, ngành Trung ương để từng bước tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách pháp luật, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Theo đó, với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, các nút thắt về chính sách đất đai, đầu tư đã lần lượt được tháo gỡ. Các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng trong KKT Đông Nam như KCN Hoàng Mai I, KCN WHA GĐ2 đã lần lượt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với đó, các nhà đầu tư như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt đang tiếp tục triển khai khảo sát, nghiên cứu đề xuất mở rộng thêm các dự án mới như: VSIP 2, WHA 2, Hoàng Mai 2..v.v. góp phần tạo thêm nhiều quỹ đất công nghiệp, chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng để tỉnh Nghệ An sẵn sàng đón nhận những làn sóng đầu tư mới.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đang khởi sắc. Ảnh: Trân Châu Thứ năm, với sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Nghệ An nói chung và KKT Đông Nam nói riêng đã dần hình thành nên một điểm đến thực sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư của khu vực.



Tỉnh tin tưởng rằng, với hướng đi đúng đắn và sự quyết tâm cao độ, trong thời gian tới, Nghệ An sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.