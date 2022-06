Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ?

Các chiến binh Ukraine phá hoại việc sơ tán dân thường khỏi khu vực Nhà máy Azot theo hành lang nhân đạo do Nga mở, vi phạm lệnh ngừng bắn và pháo kích các khu dân cư ở Severodonetsk, Thượng tướng Mikhail Mizintsev - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát quốc phòng quốc gia Nga cho biết.

(Baonghean.vn) - Sở hữu lợi thế, tiềm năng để phát triển, hiện nay ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong những lĩnh vực mũi nhọn được tỉnh Nghệ An tập trung đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 15.000 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản và giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động thường xuyên.

(Baonghean.vn) - 145 kg pháo hoa nổ được ngụy trang là hàng hải sản tươi sống do nhóm đối tượng vận chuyển trên 4 xe mô tô đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Để tránh rủi ro do thời tiết gây ra và trước áp lực của sự tăng giá phân bón, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh không xuống giống gieo cấy vụ hè thu. Thay vào đó, nhiều nông dân đã tận dụng gốc rạ lúa xuân để lúa chét một cách tự phát, nhằm cải thiện thêm thu nhập.

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, đồng loạt ra quân bắt giữ 08 vụ, 09 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Phước Bảo, sinh năm 1983, là một nhà văn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút năng động, góp tiếng nói của mình trên các chuyên mục tản văn và truyện ngắn. Tống Phước Bảo từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi do Bộ Công an và các báo, tạp chí chuyên ngành tổ chức. Trong chương trình đêm nay, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa Đoan Ngọ xuôi cánh chim di”, một tản văn nhỏ nhắn mà ấn tượng của nhà văn trẻ này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.