Xây dựng Đảng Đồng chí Hoàng Ngọc Cừ tái cử Bí thư Đảng ủy phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025-2030 Ngày 7/1, Đảng bộ phường Trường Thi (TP. Vinh) trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ cơ sở thứ hai và là Đảng bộ đầu tiên trong khối phường, xã của Đảng bộ thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh Ngân Hà

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Lĩnh – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy: Nguyễn Văn Lư, Lê Thanh Long cùng đại diện Đảng uỷ 23 phường, xã trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh. Đại hội triệu tập 235 đại biểu chính thức.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Ngân Hà

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phường Trường Thi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 30/33 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt, phường được công nhận chuẩn đô thị văn minh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 9,59%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng/người/năm; cao hơn bình quân chung của thành phố.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Ngân Hà

Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo cải tạo, nâng cấp hạ tầng các trường học, đường nội khối, nhà văn hóa, mương thoát nước,... với 22 công trình, tổng nguồn vốn 173 tỷ đồng; huy động nhân dân đóng góp nguồn lực 20,65 tỷ đồng, đạt 344% Nghị quyết. Công tác giáo dục được quan tâm, cả 3 trường học đều đạt và giữ vững chuẩn quốc gia; Trường THCS thực hiện thí điểm mô hình Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. 100% khối phố giữ vững khối văn hoá; Công tác quản lý, vận hành phố đi bộ có hiệu quả.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được chăm lo, đã vận động xây dựng, sửa chữa 6 nhà tình nghĩa và "Đại đoàn kết"; Thực hiện có hiệu quả Đề án 06-CP gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số quốc gia; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; Công an phường đạt danh hiệu Đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự - văn minh đô thị; Ban Chỉ huy Quân sự phường nhiều năm đạt Đơn vị Quyết thắng.

Công tác phát triển Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm: Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 23 đảng viên mới; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến khối được kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, “bám khối, bám dân”. Kết quả 5 năm liền Đảng bộ, chính quyền được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; trong đó, có 4 năm "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu".

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Ngân Hà

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Trường Thi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Đó là Đảng bộ phường cần bám sát định hướng phát triển của thành phố để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Khai thác tối đa vị trí, tiềm năng, lợi thế phường trung tâm thành phố để thu hút các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thương mại. Khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, triển khai việc chuyển đổi mô hình chợ Quán Lau để xây dựng trung tâm thương mại gắn với chợ dân sinh; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đất đai; Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Ngân Hà

Cùng đó, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh công cộng, nhất là khu vực hồ Goong, công viên Nguyễn Tất Thành. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh, hướng tới xây dựng đô thị văn minh kiểu mẫu. Tập trung xây dựng con người phường Trường Thi thanh lịch, thân thiện; đưa giáo dục của phường vươn lên trở thành một trong những đơn vị tốp đầu của thành phố. Tiếp tục giữ vững và phát huy công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phường sạch về ma túy. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Trường Thi với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn minh, phát triển”, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Trường Thi xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu về đô thị văn minh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngân Hà

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách 15 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Thi – nhiệm kỳ 2025-2030: 1

Nguyễn Hữu Bình

2

Hoàng Ngọc Cừ

3

Nguyễn Trọng Dật

4

Đặng Thị Dung

5

Hồ Sỹ Dũng

6

Nguyễn Thành Đạt

7

Nguyễn Thị Hà

8

Phan Thị Thúy Hằng

9

Mai Ngọc Lương

10

Phan Thị Bích Ngọc

11

Trần Hồng Quân

12

Hồ Viết Thanh

13

Bùi Toại

14

Nguyễn Sỹ Tý

15

Tạ Thị Thương Vì